В Европе обеспокоены будущим "Коалиции желающих" после политических перемен во Франции и Великобритании, - The Telegraph

"Коалиция желающих", объединяющая более 30 стран для поддержки Украины, может столкнуться с проблемами в руководстве из-за политических изменений в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Возможная смена лидеров и риски для коалиции

После отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера возникают вопросы относительно дальнейшего руководства. Его вероятный преемник Энди Бернем имеет больше опыта во внутренней политике, но ограниченный опыт в международных вопросах.

Дополнительную озабоченность вызывает предстоящая смена власти во Франции. Ожидается, что президент Эммануэль Макрон покинет свой пост в следующем году.

Среди основных кандидатов называют Марин Ле Пен. Ранее она заявляла о возможном выходе Франции из военного командования НАТО, отмене санкций против России и необходимости мирного соглашения для Украины на условиях Москвы.

Ее оппонент Жан-Люк Меленшон также выступает за выход страны из Альянса.

"Один из западных чиновников предупредил о серьезной проблеме для НАТО в случае, если кто-то из сторонников жесткой линии получит ключи от власти", - отмечается в материале.

Читайте также: ЕС усилит поддержку ПВО Украины после массированной атаки РФ, - Кошта

Европа ищет баланс в поддержке Украины

По данным источников, британские чиновники уже анализируют, как возможные политические изменения повлияют на отношения между Лондоном и Парижем, а также на будущее Коалиции и сотрудничество в сфере разведки.

В то же время в Европе пока не видят явных новых лидеров, которые могли бы заменить нынешних. Германия не согласилась направлять войска в Украину после завершения боевых действий, что снижает ее роль в коалиции. Канцлер Фридрих Мерц также сталкивается с внутренними политическими трудностями.

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава правительства Италии Джорджа Мелони поддержали позицию Германии относительно миротворческой миссии и не готовы брать на себя роль лидеров.

"Коалиция желающих" была создана 2 марта 2025 года. Она предусматривает возможное размещение миротворческих сил из стран Европы и НАТО для сдерживания России от повторной агрессии.

Недавно премьер Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет входить в состав "Коалиции желающих", поддерживающей Украину.

Читайте: Министр обороны Великобритании оценил роль Трампа в преобразовании Европы: "Помог встать на собственные ноги"