В Европе обеспокоены будущим "Коалиции желающих" после политических перемен во Франции и Великобритании, - The Telegraph
"Коалиция желающих", объединяющая более 30 стран для поддержки Украины, может столкнуться с проблемами в руководстве из-за политических изменений в Европе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
Возможная смена лидеров и риски для коалиции
После отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера возникают вопросы относительно дальнейшего руководства. Его вероятный преемник Энди Бернем имеет больше опыта во внутренней политике, но ограниченный опыт в международных вопросах.
Дополнительную озабоченность вызывает предстоящая смена власти во Франции. Ожидается, что президент Эммануэль Макрон покинет свой пост в следующем году.
Среди основных кандидатов называют Марин Ле Пен. Ранее она заявляла о возможном выходе Франции из военного командования НАТО, отмене санкций против России и необходимости мирного соглашения для Украины на условиях Москвы.
Ее оппонент Жан-Люк Меленшон также выступает за выход страны из Альянса.
"Один из западных чиновников предупредил о серьезной проблеме для НАТО в случае, если кто-то из сторонников жесткой линии получит ключи от власти", - отмечается в материале.
Европа ищет баланс в поддержке Украины
По данным источников, британские чиновники уже анализируют, как возможные политические изменения повлияют на отношения между Лондоном и Парижем, а также на будущее Коалиции и сотрудничество в сфере разведки.
В то же время в Европе пока не видят явных новых лидеров, которые могли бы заменить нынешних. Германия не согласилась направлять войска в Украину после завершения боевых действий, что снижает ее роль в коалиции. Канцлер Фридрих Мерц также сталкивается с внутренними политическими трудностями.
Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава правительства Италии Джорджа Мелони поддержали позицию Германии относительно миротворческой миссии и не готовы брать на себя роль лидеров.
"Коалиция желающих" была создана 2 марта 2025 года. Она предусматривает возможное размещение миротворческих сил из стран Европы и НАТО для сдерживания России от повторной агрессии.
Недавно премьер Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет входить в состав "Коалиции желающих", поддерживающей Украину.
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