ЕС усилит поддержку ПВО Украины после массированной атаки РФ, - Кошта

Президент Евросовета Антониу Кошта выразил солидарность с Украиной и Польшей после массированной атаки РФ и подчеркнул необходимость укрепления украинской ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Х.

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"Прошлой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. В ходе удара также было нарушено воздушное пространство Польши", — напомнил Кошта.

Он подчеркнул, что агрессия России представляет угрозу безопасности Европы в целом.

"Мои мысли — с жертвами этих ударов", — написал глава Евросовета.

И добавил, что Европейский Союз полностью солидарен с украинскими и польскими властями.

"Мы усиливаем нашу поддержку для укрепления противовоздушной обороны Украины, включая возможности противоракетной обороны и борьбы с беспилотниками", — заявил Кошта.

Он подчеркнул, что Европа "останется единой" на фоне агрессии РФ.

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