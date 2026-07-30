ЕС усилит поддержку ПВО Украины после массированной атаки РФ, - Кошта
Президент Евросовета Антониу Кошта выразил солидарность с Украиной и Польшей после массированной атаки РФ и подчеркнул необходимость укрепления украинской ПВО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Х.
"Прошлой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. В ходе удара также было нарушено воздушное пространство Польши", — напомнил Кошта.
Он подчеркнул, что агрессия России представляет угрозу безопасности Европы в целом.
"Мои мысли — с жертвами этих ударов", — написал глава Евросовета.
И добавил, что Европейский Союз полностью солидарен с украинскими и польскими властями.
"Мы усиливаем нашу поддержку для укрепления противовоздушной обороны Украины, включая возможности противоракетной обороны и борьбы с беспилотниками", — заявил Кошта.
Он подчеркнул, что Европа "останется единой" на фоне агрессии РФ.
Что предшествовало?
- В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.
- Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.
- В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.
- Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.
- Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.
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