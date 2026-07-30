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Новости Массированный комбинированный удар
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ЕС усилит поддержку ПВО Украины после массированной атаки РФ, - Кошта

Кошта: нарушение воздушного пространства Польши показало угрозу со стороны РФ для Европы

Президент Евросовета Антониу Кошта выразил солидарность с Украиной и Польшей после массированной атаки РФ и подчеркнул необходимость укрепления украинской ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Х.

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"Прошлой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. В ходе удара также было нарушено воздушное пространство Польши", — напомнил Кошта.

Он подчеркнул, что агрессия России представляет угрозу безопасности Европы в целом.

"Мои мысли — с жертвами этих ударов", — написал глава Евросовета.

И добавил, что Европейский Союз полностью солидарен с украинскими и польскими властями.

"Мы усиливаем нашу поддержку для укрепления противовоздушной обороны Украины, включая возможности противоракетной обороны и борьбы с беспилотниками", — заявил Кошта.

Он подчеркнул, что Европа "останется единой" на фоне агрессии РФ.

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Что предшествовало?

  • В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.
  • Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.
  • В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.
  • Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.
  • Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.

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