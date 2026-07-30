ЄС посилить підтримку ППО України після масованої атаки РФ, - Кошта
Президент Євроради Антоніу Кошта висловив солідарність з Україною та Польщею після масованої атаки РФ і наголосив на необхідності посилення української ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі у Х.
"Минулої ночі Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під час удару також було порушено повітряний простір Польщі", - нагадав Кошта.
Він наголосив, що агресія Росії є загрозою безпеці Європи в цілому.
"Мої думки - з жертвами цих ударів", - написав очільник Євроради.
Та додав, що Європейський Союз повністю солідарний з українською та польською владою.
"Ми посилюємо нашу підтримку для зміцнення протиповітряної оборони України, включаючи можливості протиракетної оборони та боротьби з безпілотниками", - заявив Кошта.
Він підкреслив, що Європа "залишатиметься єдиною" на фоні агресії РФ.
Що передувало?
- У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.
- Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.
- У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.
- Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.
- Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.
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