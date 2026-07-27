Министр обороны Великобритании оценил роль Трампа в преобразовании Европы: "Помог встать на собственные ноги"

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг прокомментировал давление президента США Дональда Трампа на Европу в вопросе увеличения оборонных расходов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Sky News от 26 июля.

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Трамп и конец "самоуспокоенности" Европы

Стритинг заявил, что глава Белого дома фактически заставил европейские страны пересмотреть подход к безопасности.

По его словам, Трамп "вырвал европейцев из самоуспокоенности" и подтолкнул к большей самостоятельности.

"Европа еще поблагодарит Трампа за то, что он заставил ее встать на собственные ноги", - отметил министр.

Он добавил, что, несмотря на критику методов президента США, подобные замечания относительно вклада Европы звучали и со стороны предыдущих американских лидеров.

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Оборона, доверие и позиция Лондона

Министр подчеркнул, что способность Европы самостоятельно обеспечивать свою безопасность является правильной в современном мире.

В то же время он отметил, что не может сказать, доверяет ли он лично Трампу, однако доверяет Соединенным Штатам.

Также Стритинг охарактеризовал отношения между Великобританией и США как тесные и целостные в сфере обороны и безопасности.

Напомним, президент США неоднократно призывал страны Европы увеличить расходы на оборону до уровня не менее 5 процентов ВВП.

Страны НАТО согласились повысить эти расходы до указанного уровня к 2035 году, а пересмотр запланирован на 2029 год.

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