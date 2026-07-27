Министр обороны Великобритании оценил роль Трампа в преобразовании Европы: "Помог встать на собственные ноги"
Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг прокомментировал давление президента США Дональда Трампа на Европу в вопросе увеличения оборонных расходов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Sky News от 26 июля.
Трамп и конец "самоуспокоенности" Европы
Стритинг заявил, что глава Белого дома фактически заставил европейские страны пересмотреть подход к безопасности.
По его словам, Трамп "вырвал европейцев из самоуспокоенности" и подтолкнул к большей самостоятельности.
"Европа еще поблагодарит Трампа за то, что он заставил ее встать на собственные ноги", - отметил министр.
Он добавил, что, несмотря на критику методов президента США, подобные замечания относительно вклада Европы звучали и со стороны предыдущих американских лидеров.
Оборона, доверие и позиция Лондона
Министр подчеркнул, что способность Европы самостоятельно обеспечивать свою безопасность является правильной в современном мире.
В то же время он отметил, что не может сказать, доверяет ли он лично Трампу, однако доверяет Соединенным Штатам.
Также Стритинг охарактеризовал отношения между Великобританией и США как тесные и целостные в сфере обороны и безопасности.
Напомним, президент США неоднократно призывал страны Европы увеличить расходы на оборону до уровня не менее 5 процентов ВВП.
Страны НАТО согласились повысить эти расходы до указанного уровня к 2035 году, а пересмотр запланирован на 2029 год.
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