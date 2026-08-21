Посольства Франции и Финляндии приспустили флаги после российского удара по Киеву

Посольства Франции и Финляндии в Украине приспустили государственные флаги в знак траура по мирным жителям, погибшим в результате российского удара по Киеву в ночь на 20 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявления дипломатических представительств, в посольствах выразили соболезнования семьям погибших и поддержку Украине.

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В посольстве Франции назвали удары РФ варварскими

Французские дипломаты подчеркнули, что их страна остается на стороне Украины в противостоянии российской агрессии.

"Сегодня посольство Франции скорбит вместе с жителями Киева после варварских ударов России 20 августа, унесших жизни 17 гражданских лиц", - заявили в диппредставительстве.

В знак скорби флаг Франции у здания посольства в Киеве был приспущен.

К чествованию памяти погибших присоединилось и посольство Финляндии.

"Посольство Финляндии чтит память погибших и выражает глубочайшие соболезнования их семьям", - говорится в заявлении дипломатической миссии.

В ночь на 20 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Одной из главных целей атаки стал Киев.

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