Посольства Франции и Финляндии приспустили флаги после российского удара по Киеву
Посольства Франции и Финляндии в Украине приспустили государственные флаги в знак траура по мирным жителям, погибшим в результате российского удара по Киеву в ночь на 20 августа.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявления дипломатических представительств, в посольствах выразили соболезнования семьям погибших и поддержку Украине.
В посольстве Франции назвали удары РФ варварскими
Французские дипломаты подчеркнули, что их страна остается на стороне Украины в противостоянии российской агрессии.
"Сегодня посольство Франции скорбит вместе с жителями Киева после варварских ударов России 20 августа, унесших жизни 17 гражданских лиц", - заявили в диппредставительстве.
В знак скорби флаг Франции у здания посольства в Киеве был приспущен.
К чествованию памяти погибших присоединилось и посольство Финляндии.
"Посольство Финляндии чтит память погибших и выражает глубочайшие соболезнования их семьям", - говорится в заявлении дипломатической миссии.
В ночь на 20 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Одной из главных целей атаки стал Киев.
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