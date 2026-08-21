Посольства Франції та Фінляндії приспустили прапори після російського удару по Києву
Посольства Франції та Фінляндії в Україні приспустили державні прапори на знак жалоби за мирними жителями, які загинули внаслідок російського удару по Києву в ніч проти 20 серпня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяви дипломатичних представництв, у посольствах висловили співчуття родинам загиблих та підтримку Україні.
У посольстві Франції назвали удари РФ варварськими
Французькі дипломати наголосили, що їхня країна залишається на боці України у протистоянні російській агресії.
"Сьогодні посольство Франції в жалобі разом із мешканцями Києва після варварських ударів Росії 20 серпня, які забрали життя 17 цивільних осіб", – заявили у диппредставництві.
На знак скорботи прапор Франції біля будівлі посольства у Києві приспустили.
До вшанування пам'яті загиблих долучилося й посольство Фінляндії.
"Посольство Фінляндії вшановує пам’ять загиблих та висловлює найглибші співчуття їхнім родинам", – йдеться у заяві дипломатичної місії.
У ніч проти 20 серпня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників. Однією з головних цілей атаки став Київ.
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