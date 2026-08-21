УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12212 відвідувачів онлайн
Новини Масований комбінований удар
503 6

Посольства Франції та Фінляндії приспустили прапори після російського удару по Києву

Франція та Фінляндія вшанували жертв російського удару по Києву

Посольства Франції та Фінляндії в Україні приспустили державні прапори на знак жалоби за мирними жителями, які загинули внаслідок російського удару по Києву в ніч проти 20 серпня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяви дипломатичних представництв, у посольствах висловили співчуття родинам загиблих та підтримку Україні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У посольстві Франції назвали удари РФ варварськими

Французькі дипломати наголосили, що їхня країна залишається на боці України у протистоянні російській агресії.

"Сьогодні посольство Франції в жалобі разом із мешканцями Києва після варварських ударів Росії 20 серпня, які забрали життя 17 цивільних осіб", – заявили у диппредставництві.

На знак скорботи прапор Франції біля будівлі посольства у Києві приспустили.

До вшанування пам'яті загиблих долучилося й посольство Фінляндії.

"Посольство Фінляндії вшановує пам’ять загиблих та висловлює найглибші співчуття їхнім родинам", – йдеться у заяві дипломатичної місії.

У ніч проти 20 серпня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників. Однією з головних цілей атаки став Київ.

Читайте: 21 серпня у Києві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ударів РФ

Автор: 

Київ (16867) жалоба (207) Фінляндія (1193) Франція (2788) атака (1973)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 