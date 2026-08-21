Предприятия с 80% собственной генерации не будут отключаться от электроэнергии: правительство изменило правила

Украинский бизнес сможет избежать ограничений в электроснабжении, если будет самостоятельно обеспечивать не менее 80 % своего потребления. Новые правила призваны стимулировать предприятия инвестировать в собственную и распределенную генерацию, а также увеличивать импорт электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об изменении правил заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

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Кто сможет работать без отключений

Согласно новым правилам, ограничения электроснабжения не будут применяться к промышленным и коммерческим потребителям, которые самостоятельно покрывают не менее 80% собственных потребностей в электроэнергии.

В необходимый объем будет учитываться электроэнергия собственного производства, а также полученная от объектов распределенной генерации в пределах одного оператора системы распределения.

Механизм, в частности, будет распространяться на газопоршневые и газотурбинные установки.

Таким образом правительство рассчитывает стимулировать строительство новых генерирующих мощностей. Особенно это важно для регионов, где наблюдается дефицит электроэнергии.

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Импорт электроэнергии также будет учитываться

Еще одним способом выполнить условие о 80% станет импорт электроэнергии. Предприятия, которые будут обеспечивать необходимую долю потребления за счет закупок за рубежом, также не будут подпадать под ограничения.

По словам Шмыгаля, новый подход должен одновременно увеличить импорт электроэнергии на рыночных условиях и ускорить развитие распределенной генерации в Украине.

Фактически правительство создает для бизнеса экономический стимул вкладывать средства в собственную энергетическую автономность: предприятия, которые смогут покрыть не менее 80% потребностей альтернативными для общей энергосистемы источниками, получат возможность работать без применения к ним графиков ограничений.

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