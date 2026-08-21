Підприємства з 80% власної генерації не відключатимуть від електроенергії: уряд змінив правила

Український бізнес зможе уникнути обмежень електропостачання, якщо щонайменше 80% свого споживання забезпечуватиме самостійно. Нові правила мають стимулювати підприємства інвестувати у власну та розподілену генерацію, а також збільшувати імпорт електроенергії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про зміну правил заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Хто зможе працювати без відключень

За новими правилами, обмеження електропостачання не застосовуватимуть до промислових і комерційних споживачів, які самостійно покривають щонайменше 80% власних потреб в електроенергії.

До необхідного обсягу зараховуватимуть електроенергію власного виробництва, а також отриману від об'єктів розподіленої генерації в межах одного оператора системи розподілу.

Механізм, зокрема, поширюватиметься на газопоршневі та газотурбінні установки.

Таким чином уряд розраховує стимулювати будівництво нових генерувальних потужностей. Особливо це має значення для регіонів, де існує дефіцит електроенергії.

Читайте: Кабмін доручив оновити списки критичних об’єктів, яким не вимикатимуть світло

Імпорт електроенергії також зараховуватимуть

Ще одним способом виконати умову про 80% стане імпорт електроенергії. Підприємства, які забезпечуватимуть необхідну частку споживання за рахунок закупівель за кордоном, також не підпадатимуть під обмеження.

За словами Шмигаля, новий підхід має одночасно збільшити імпорт електроенергії на ринкових умовах і прискорити розвиток розподіленої генерації в Україні.

Фактично уряд створює для бізнесу економічний стимул вкладати кошти у власну енергетичну автономність: підприємства, які зможуть покрити не менше 80% потреб альтернативними для загальної енергосистеми джерелами, отримають можливість працювати без застосування до них графіків обмежень.

Також читайте: Українців закликають економити електроенергію через спеку