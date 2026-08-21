Россия нанесла удар двумя реактивными "Шахедами" по предприятию в Чернигове

21 августа в Чернигове зафиксировали два попадания реактивных беспилотников типа "Шахед" по одному из предприятий города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брыжинского в Telegram.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Зафиксировано два попадания реактивных "Шахедов" по одному из предприятий города", - написал он.

По его информации, в настоящее время последствия уточняются.

Читайте также: Рашисты атаковали энергообъект, более 10 тыс. абонентов в Чернигове остались без электричества