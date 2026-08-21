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Новости Атака беспилотников на Чернигов
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Россия нанесла удар двумя реактивными "Шахедами" по предприятию в Чернигове

Две реактивные ракеты "Шахед" попали в предприятие в Чернигове

21 августа в Чернигове зафиксировали два попадания реактивных беспилотников типа "Шахед" по одному из предприятий города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брыжинского в Telegram.

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"Зафиксировано два попадания реактивных "Шахедов" по одному из предприятий города", - написал он.

По его информации, в настоящее время последствия уточняются.

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Чернигов (1048) Черниговская область (1717) Черниговский район (218)
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