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Новини Атака безпілотників на Чернігів
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РФ вдарила двома реактивними "Шахедами" по підприємству в Чернігові (оновлено)

Два реактивні "Шахеди" влучили в підприємство у Чернігові

21 серпня в Чернігові зафіксували два влучання реактивних безпілотників типу "Шахед" по одному з підприємств міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського в Телеграмі.

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"Зафіксовано два влучання реактивних "Шахедів" по одному з підприємств міста", - написав він.

За його інформацією, наразі наслідки уточнюються.

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Уточнена інформація:

Постраждалі серед людей відсутні.

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Чернігів (847) Чернігівська область (1419) Чернігівський район (221)
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