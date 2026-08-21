РФ вдарила двома реактивними "Шахедами" по підприємству в Чернігові (оновлено)

21 серпня в Чернігові зафіксували два влучання реактивних безпілотників типу "Шахед" по одному з підприємств міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського в Телеграмі.

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"Зафіксовано два влучання реактивних "Шахедів" по одному з підприємств міста", - написав він.

За його інформацією, наразі наслідки уточнюються.

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Уточнена інформація:

Постраждалі серед людей відсутні.

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