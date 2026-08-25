Мир в Украине возможен только силой, - премьер-министр Канады Карни
Справедливый и прочный мир для Украины возможен только с позиции силы, заявил премьер-министр Канады Марк Карни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал по случаю Дня Независимости Украины.
Канада усиливает давление на Россию
Карни подчеркнул, что Канада вместе с другими государствами ввела санкции против более 3500 российских физических и юридических лиц, а также более 700 судов. По его словам, ослабление России одновременно укрепляет Украину.
Карни отметил, что только в этом году Канада предоставила Украине более 2 млрд долларов военной помощи.
Также страна продлила военную учебную миссию UNIFIER. Ее цель — укреплять украинскую армию и развивать ее долгосрочный потенциал.
Карни: будущее Украины принадлежит украинцам
Премьер-министр Канады также подчеркнул, что будущее Украины должны определять исключительно украинцы.
"Будущее Украины принадлежит исключительно украинцам. Незаконное российское вторжение в Украину пытается изменить этот факт", — отметил Карни.
Он подчеркнул, что для достижения справедливого и прочного мира необходимо продолжать поддерживать Украину и ослаблять Россию.
Напомним, недавно Федеральный суд Канады оставил под арестом российский самолет Ан-124.
Также Канада ввела санкции против компании, помогавшей ВПК РФ.
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