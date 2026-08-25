Мир в Украине возможен только силой, - премьер-министр Канады Карни

Справедливый и прочный мир для Украины возможен только с позиции силы, заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал по случаю Дня Независимости Украины.

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Канада усиливает давление на Россию

Карни подчеркнул, что Канада вместе с другими государствами ввела санкции против более 3500 российских физических и юридических лиц, а также более 700 судов. По его словам, ослабление России одновременно укрепляет Украину.

Карни отметил, что только в этом году Канада предоставила Украине более 2 млрд долларов военной помощи.

Также страна продлила военную учебную миссию UNIFIER. Ее цель — укреплять украинскую армию и развивать ее долгосрочный потенциал.

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Карни: будущее Украины принадлежит украинцам

Премьер-министр Канады также подчеркнул, что будущее Украины должны определять исключительно украинцы.

"Будущее Украины принадлежит исключительно украинцам. Незаконное российское вторжение в Украину пытается изменить этот факт", — отметил Карни.

Он подчеркнул, что для достижения справедливого и прочного мира необходимо продолжать поддерживать Украину и ослаблять Россию.

Напомним, недавно Федеральный суд Канады оставил под арестом российский самолет Ан-124.

Также Канада ввела санкции против компании, помогавшей ВПК РФ.

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