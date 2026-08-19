Федеральный суд Канады оставил под арестом российский самолет Ан-124

Федеральный суд Канады оставил в силе решение властей об отклонении ходатайства российского авиаперевозчика "Волга-Днепр" и его бывшего руководителя об отмене санкций. Таким образом, грузовой самолет Ан-124, принадлежащий компании, по-прежнему находится под арестом на территории аэропорта Торонто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание United24 Media.

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Что решил суд?

Как отмечается, федеральный судья отклонил попытку авиакомпании "Волга-Днепр" отменить санкционный статус, который Канада ввела в отношении самой компании и лично в отношении ее бывшего директора.

По заключению судьи, авиакомпания не смогла доказать, что решение министерства было "необоснованным или процессуально несправедливым" - именно на это компания неоднократно ссылалась в своей жалобе.

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Аргументы российской компании

"Волга-Днепр" настаивала, что прекратила перевозку военных грузов еще в 2018 году и не имеет никакого отношения к полномасштабному вторжению России.

В свою очередь канадское министерство иностранных дел утверждало, что компания помогала Москве обходить ограничения союзников на товары военного или иного чувствительного назначения, ссылаясь на обнаруженные контракты и субсидии.

Контекст

Канада впервые арестовала Ан-124 в июне 2023 года в аэропорту Торонто - самолет приземлился там еще до полномасштабного вторжения 2022 года и не смог вылететь после закрытия воздушного пространства.

Ан-124 - один из крупнейших серийных грузовых самолетов в мире, рассчитанный на сверхтяжелые грузы. За время простоя на нем накопился долг за парковку, превысивший миллион долларов.

В феврале 2025 года Оттава расширила решение об аресте, включив в него более широкий круг лиц, которые, по данным властей, владеют самолетом или контролируют его - в частности, группу компаний "Волга-Днепр", бывшего председателя Алексея Исайкина и Сбербанк России.

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