Канада ввела новые санкции против России: под ограничения попали 162 человека и компании

Канада усилила санкционное давление на Россию, введя новые ограничения в отношении теневого флота, энергетического сектора, оборонно-промышленного комплекса и структур, причастных к распространению дезинформации.

Как сообщает Цензор.НЕТ,о новом пакете санкций объявили в офисе премьер-министра Канады Марка Карни после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Под санкции попали 162 человека и компании

В канадском правительстве заявили, что новые ограничения должны усилить давление на Россию и заставить ее к переговорам.

В санкционный список внесли 162 физических и юридических лица, а также суда так называемого теневого флота, которые Россия использует для обхода международных ограничений.

"Для усиления давления на Россию с целью принуждения ее к переговорам, а также для поддержки Украины в этот критический военный момент, Канада вводит новые санкции против российского теневого флота, энергетических доходов, оборонно-промышленной и дезинформационной сфер", – говорится в заявлении.

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Канада подтвердила поддержку восстановления Украины

Во время встречи с Зеленским премьер-министр Марк Карни также подтвердил готовность Канады участвовать в восстановлении Украины.

Речь шла, в частности, об использовании канадского опыта в энергетике, инфраструктуре и сфере чистых технологий.

В офисе премьера подчеркнули, что дальнейшие реформы остаются важными для укрепления устойчивости Украины.

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