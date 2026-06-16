Канада запровадила нові санкції проти Росії: під обмеження потрапили 162 особи та компанії

Канада посилила санкційний тиск на Росію, запровадивши нові обмеження проти тіньового флоту, енергетичного сектору, оборонно-промислового комплексу та структур, причетних до поширення дезінформації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про новий пакет санкцій оголосили в офісі прем'єр-міністра Канади Марка Карні після його зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

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Під санкції потрапили 162 особи та компанії

У канадському уряді заявили, що нові обмеження мають посилити тиск на Росію та змусити її до переговорів.

До санкційного списку внесли 162 фізичні та юридичні особи, а також судна так званого тіньового флоту, які Росія використовує для обходу міжнародних обмежень.

"Для посилення тиску на Росію з метою примусу її до перемовин, а також для підтримки України у цей критичний воєнний момент, Канада запроваджує нові санкції проти російського тіньового флоту, енергетичних доходів, оборонно-промислової та дезінформаційної сфер", – йдеться у заяві.

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Канада підтвердила підтримку відбудови України

Під час зустрічі із Зеленським прем'єр-міністр Марк Карні також підтвердив готовність Канади брати участь у відновленні України.

Йшлося, зокрема, про використання канадського досвіду в енергетиці, інфраструктурі та сфері чистих технологій.

В офісі прем'єра наголосили, що подальші реформи залишаються важливими для зміцнення стійкості України.

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