Федеральний суд Канади залишив під арештом російський літак Ан-124

Федеральний суд Канади залишив у силі рішення влади про відхилення прохання російського авіаперевізника "Волга-Дніпро" та його екскерівника щодо скасування санкцій. Таким чином, вантажний літак Ан-124, що належить компанії, як і раніше, перебуває під арештом на території аеропорту Торонто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання United24 Media.

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Що вирішив суд?

Як зазначається, федеральний суддя відхилив спробу авіакомпанії "Волга-Дніпро" скасувати санкційний статус, який Канада запровадила проти самої компанії та особисто проти її колишнього директора.

За висновком судді, авіакомпанія не змогла довести, що рішення міністерства було "необґрунтованим або процесуально несправедливим" - саме на це компанія неодноразово посилалася у своїй скарзі.

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Аргументи російської компанії

"Волга-Дніпро" наполягала, що припинила перевезення військових вантажів ще у 2018 році і не має жодного стосунку до повномасштабного вторгнення Росії.

Натомість канадське міністерство закордонних справ стверджувало, що компанія допомагала Москві обходити обмеження союзників на товари військового чи іншого чутливого призначення, посилаючись на виявлені контракти та субсидії.

Контекст

Канада вперше заарештувала Ан-124 у червні 2023 року в аеропорту Торонто - літак приземлився там ще перед повномасштабним вторгненням 2022 року і не зміг вилетіти після закриття повітряного простору.

Ан-124 - один із найбільших серійних вантажних літаків у світі, розрахований на надважкі вантажі. За час простою на ньому накопичився борг за паркування, що перевищив мільйон доларів.

У лютому 2025 року Оттава розширила рішення про арешт, включивши до нього ширше коло осіб, які, за даними влади, володіють літаком чи контролюють його - зокрема групу компаній "Волга-Дніпро", колишнього голови Алєксєя Ісайкіна та Ощадбанк Росії.

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