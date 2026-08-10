Канада ввела санкции против компании, помогавшей ВПК РФ

Канада ввела санкции против оборонной компании Streit Group из-за поставок продукции российскому военно-промышленному комплексу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 10 августа заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

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Streit Group поставляла технику российскому ВПК

Streit Group специализируется на производстве бронированных транспортных средств и другой военной техники.

По данным канадского Министерства иностранных дел, произведенные компанией машины использует Российская национальная гвардия, участвующая в войне против Украины.

В канадском ведомстве заявили, что решение о санкциях было принято на основании многочисленных сообщений об использовании бронированных транспортных средств Streit Group Росгвардией.

"Канада вводит санкции против этой компании на основании многочисленных сообщений, подтверждающих, что произведенные ею бронированные транспортные средства используются Росгвардией", — заявили в ведомстве.

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Оттава хочет ограничить поставки в РФ

В канадском правительстве ожидают, что санкции затруднят Streit Group возможность поставлять России военные технологии и оборудование.

В Канаде подчеркнули, что такие ограничения должны снизить способность российской военной машины продолжать агрессию против Украины.

"Канада остается непоколебимой в своей приверженности суверенитету, территориальной целостности и народу Украины", — подчеркнули в Министерстве иностранных дел страны.

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Решение Оттавы приветствовал исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что компании, помогающие российскому военно-промышленному комплексу, должны отвечать за свою деятельность.

"Подпитка российской военной машины должна иметь свою цену", — заявил Сибига.

По его словам, поставщики технологий, оборудования и комплектующих для российского ВПК фактически способствуют агрессии против Украины.

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