Канада запровадила санкції проти компанії, що допомагала ВПК РФ

Канада запровадила санкції проти оборонної компанії Streit Group через постачання продукції російському військово-промисловому комплексу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 10 серпня заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд.

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Streit Group постачала техніку російському ВПК

Streit Group спеціалізується на виробництві броньованих транспортних засобів та іншої військової техніки.

За даними канадського Міністерства закордонних справ, виготовлені компанією машини використовує Російська національна гвардія, яка бере участь у війні проти України.

У канадському відомстві заявили, що рішення про санкції ухвалили на підставі численних повідомлень про використання броньованих транспортних засобів Streit Group Росгвардією.

"Канада вводить санкції проти цієї компанії на підставі численних повідомлень, які підтверджують, що виготовлені нею броньовані транспортні засоби використовуються Росгвардією", – заявили у відомстві.

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Оттава хоче обмежити постачання для РФ

У канадському уряді очікують, що санкції ускладнять Streit Group можливість постачати Росії військові технології та обладнання.

У Канаді наголосили, що такі обмеження мають зменшити спроможності російської військової машини продовжувати агресію проти України.

"Канада залишається непохитною у своїй прихильності суверенітету, територіальній цілісності та народу України", – наголосили у Міністерстві закордонних справ країни.

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Рішення Оттави привітав виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, що компанії, які допомагають російському військово-промисловому комплексу, мають відповідати за свою діяльність.

"Підживлення російської військової машини має мати свою ціну", – заявив Сибіга.

За його словами, постачальники технологій, обладнання та комплектуючих для російського ВПК фактично сприяють агресії проти України.

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