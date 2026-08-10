Компанія з Відня постачала комплектуючі для російської армії
В Австрії викрили міжнародну схему постачання обладнання для російської оборонної промисловості в обхід санкцій Європейського Союзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ Австрії.
Схема постачання через мережу країн
У центрі розслідування опинилася компанія з Відня. Через неї закуповували високоспеціалізовані промислові товари для російського оборонного сектору.
За даними слідства, компанію створили спеціально для постачання підсанкційних товарів до Росії. Йдеться про верстати з числовим програмним керуванням та спеціальні інструменти для обробки металу.
Для приховування маршрутів використовували мережу компаній у різних країнах. Серед них Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати, Гонконг, Білорусь, Киргизстан, Південна Корея, Польща та Литва.
Обладнання для ракет і арешт підозрюваного
У Міністерстві внутрішніх справ Австрії зазначили, що обладнання отримували компанії, пов’язані з російським державним концерном "Ростех". Слідчі встановили, що ці товари використовували для виробництва військової техніки.
"Товари використовувалися для виготовлення військової техніки, зокрема двигунів для крилатих ракет та винищувачів", – повідомили у відомстві.
28-річного керівника компанії, громадянина Білорусі, затримали у травні. Того ж дня правоохоронці вилучили обладнання вартістю близько 140 тисяч євро.
Підозрюваний залишається під вартою. Розслідування триває.
У відомстві також повідомили, що з 2022 року російські виробники зброї отримали через цю схему товарів на понад 3,3 мільйона євро.
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