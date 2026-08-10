Компания из Вены поставляла комплектующие для российской армии

В Австрии раскрыли международную схему поставок оборудования для российской оборонной промышленности в обход санкций Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Австрии.

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Схема поставок через сеть стран

В центре расследования оказалась компания из Вены. Через нее закупались высокоспециализированные промышленные товары для российского оборонного сектора.

По данным следствия, компания была создана специально для поставок товаров, подпадающих под санкции, в Россию. Речь идет о станках с числовым программным управлением и специальных инструментах для обработки металла.

Для сокрытия маршрутов использовалась сеть компаний в разных странах. Среди них Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг, Беларусь, Кыргызстан, Южная Корея, Польша и Литва.

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Оборудование для ракет и арест подозреваемого

В Министерстве внутренних дел Австрии отметили, что оборудование получали компании, связанные с российским государственным концерном "Ростех". Следователи установили, что эти товары использовались для производства военной техники.

"Товары использовались для изготовления военной техники, в частности двигателей для крылатых ракет и истребителей", — сообщили в ведомстве.

28-летнего руководителя компании, гражданина Беларуси, задержали в мае. В тот же день правоохранители изъяли оборудование стоимостью около 140 тысяч евро.

Подозреваемый остается под стражей. Расследование продолжается.

В ведомстве также сообщили, что с 2022 года российские производители оружия получили через эту схему товаров на сумму более 3,3 миллиона евро.

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