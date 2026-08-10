ГУР продемонстрировало дипломатам иностранные компоненты в оружии РФ: выявлено более 5,8 тыс. деталей. ФОТОрепортаж

Специалисты ГУР Минобороны Украины продемонстрировали украинским дипломатам компоненты иностранного производства, используемые в российском вооружении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

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ГУР продемонстрировало дипломатам иностранные компоненты в вооружении РФ

Как отмечается, мероприятие посетили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, его заместители, послы Украины, представляющие наше государство в разных странах мира и играющие важную роль в усилении санкционного давления на Россию.

















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"Свидетельствовать и показывать правду об использовании иностранных технологий в российском оружии террора — важная задача в процессе контроля за соблюдением санкций", — подчеркивают в ГУР.

Детали из США и Японии в ракетах РФ

По данным ГУР, большинство электронных компонентов в российских крылатых и баллистических ракетах, беспилотниках и бронетехнике — иностранного производства. Государство-агрессор Россия получает эти элементы из Европы, Азии и Северной Америки в обход международных санкций, используя "серые" схемы и третьи страны.

Среди представленных украинским дипломатам образцов — микрокомпьютер Jetson Orin производства американской компании Nvidia, изъятый из новейшей российской крылатой ракеты С-71М "Монохром", инерциальный модуль с компонентами американской компании Texas Instruments и японской TDK Corp., а также десятки других элементов.

Кроме того, специалисты ГУР продемонстрировали оружие террора агрессора — образец ударного дрона "Герань-2", а также иностранные компоненты российского беспилотника "Герань-сикер" и крылатой ракеты "Бандероль".

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Всего по состоянию на август 2026 года специалисты военной разведки уже идентифицировали 5 816 иностранных компонентов в 202 системах российского вооружения.