ГУР показало дипломатам іноземні компоненти в зброї РФ: виявлено понад 5,8 тис. деталей. ФОТОрепортаж

Фахівці ГУР МО України продемонстрували українським дипломатам компоненти іноземного виробництва, що використовуються в російському озброєнні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

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ГУР показало дипломатам іноземні компоненти в зброї РФ

Як зазначається, захід відвідали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, його заступники, посли України, які представляють нашу державу в різних країнах світу та відіграють важливу роль у зміцненні санкційного тиску на Росію.

















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"Свідчити й показувати правду про використання іноземних технологій у російській зброї терору - важливе завдання в процесі контролю за дотриманням санкцій", - наголошують у ГУР.

Деталі з США та Японії в ракетах РФ

За даними ГУР, більшість електронних компонентів у російських крилатих і балістичних ракетах, безпілотниках та бронетехніці - іноземного виробництва. Держава-агресор Росія отримує ці елементи з Європи, Азії та Північної Америки в обхід міжнародних санкцій, використовуючи "сірі" схеми та треті країни.

Серед представлених українським дипломатам зразків - мікрокомп'ютер Jetson Orin виробництва американської компанії Nvidia, вилучений із новітньої російської крилатої ракети С-71М "монохром", інерціальний модуль із компонентами американської компанії Texas Instruments та японської TDK Corp., а також десятки інших елементів.

Крім того, фахівці ГУР показали зброю терору агресора зразок ударного дрона "Герань-2", а також іноземні компоненти російського безпілотника "Герань-сікер" і крилатої ракети "Бандероль".

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Загалом станом на серпень 2026 року фахівці воєнної розвідки вже ідентифікували 5 816 іноземних компонентів у 202 системах російського озброєння.