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Россия ударила управляемой авиабомбой по Запорожью: погибли два человека
В ночь на 25 августа российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Запорожью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.
По предварительной информации, в результате атаки погибли два человека.
Информация о последствиях удара и возможных пострадавших уточняется.
Что предшествовало?
В результате предыдущей атаки в Запорожье был поврежден многоквартирный дом, в одной из квартир вспыхнул пожар.
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