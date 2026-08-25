Россия ударила управляемой авиабомбой по Запорожью: погибли два человека

В ночь на 25 августа российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Запорожью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

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По предварительной информации, в результате атаки погибли два человека.

Информация о последствиях удара и возможных пострадавших уточняется.

Что предшествовало?

В результате предыдущей атаки в Запорожье был поврежден многоквартирный дом, в одной из квартир вспыхнул пожар.

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