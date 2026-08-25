За незаконное оформление ветеранского статуса должностным лицам предлагают налагать штрафы до 51 тыс. грн

В Украине предлагают ввести административную ответственность для должностных лиц за нарушения при предоставлении, отказе в предоставлении или лишении статуса ветерана. За повторное нарушение штраф может достигать 51 тыс. гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету", соответствующие изменения предусматривает законопроект № 15537.

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За год выявили более тысячи неправомерно присвоенных статусов

Необходимость изменений в Минветеранов объясняют результатами выборочных проверок за 2025 год. Тогда выявили более тысячи случаев неправомерного предоставления статусов, в частности лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семьи погибшего Защитника или Защитницы.

Авторы законопроекта обращают внимание и на финансовые последствия таких решений. В 2026 году объем государственных льгот и выплат на одного человека в зависимости от статуса и обстоятельств может составлять от 120 тыс. до 15,06 млн гривен.

Законопроект предусматривает дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей.

За нарушение законодательства при принятии решения о статусе и неустранение выявленных в ходе проверки нарушений должностным лицам предлагается установить штраф от 11 900 до 45 900 гривен. За повторное нарушение в течение года — от 17 000 до 51 000 гривен.

За препятствование проверке, непредоставление или предоставление ложной информации, а также невыполнение требований об устранении нарушений предлагается штраф от 11 900 до 13 600 гривен, а за повторное нарушение — от 15 300 до 17 000 гривен.

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Контроль хотят передать Минветеранов

Министерство по делам ветеранов предлагается определить в качестве единого органа контроля за соблюдением законодательства при предоставлении соответствующих статусов.

Минветеранов сможет проводить плановые и внеплановые проверки органов, принимающих такие решения. Основанием для внеплановой проверки, в частности, может стать информация от граждан о возможных нарушениях.

Если выявленные нарушения не будут устранены в установленный срок, должностные лица Минветеранов смогут составлять протоколы об административных правонарушениях.

Законопроект также предусматривает создание механизма возврата бюджетных средств в случаях, когда будет доказано необоснованное предоставление статуса и получение связанных с ним льгот, пособий или компенсаций.

В то же время предложенные изменения пока не действуют — законопроект еще должен быть принят Верховной Радой. Согласно документу, нормы об административной ответственности должны вступить в силу с 1 января 2028 года.

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