За незаконне оформлення ветеранського статусу посадовців пропонують штрафувати до 51 тис. грн

В Україні пропонують запровадити адміністративну відповідальність для посадовців за порушення під час надання, відмови у наданні або позбавлення ветеранських статусів. За повторне порушення штраф може сягати 51 тис. гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету", відповідні зміни передбачає законопроєкт №15537.

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За рік виявили понад тисячу неправомірно наданих статусів

Необхідність змін у Мінветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок за 2025 рік. Тоді виявили понад тисячу випадків неправомірного надання статусів, зокрема особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці.

Автори законопроєкту звертають увагу й на фінансові наслідки таких рішень. У 2026 році обсяг державних пільг і виплат на одну людину залежно від статусу та обставин може становити від 120 тис. до 15,06 млн гривень.

Законопроєкт передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею.

За порушення законодавства під час ухвалення рішення про статус та неусунення виявлених під час перевірки порушень посадовцям пропонують встановити штраф від 11 900 до 45 900 гривень. За повторне порушення протягом року – від 17 000 до 51 000 гривень.

За перешкоджання перевірці, ненадання або надання неправдивої інформації та невиконання вимог щодо усунення порушень пропонується штраф від 11 900 до 13 600 гривень, а за повторне порушення – від 15 300 до 17 000 гривень.

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Контроль хочуть передати Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів пропонують визначити єдиним органом контролю за дотриманням законодавства під час надання відповідних статусів.

Мінветеранів зможе проводити планові та позапланові перевірки органів, які ухвалюють такі рішення. Підставою для позапланової перевірки, зокрема, може стати інформація від громадян про можливі порушення.

Якщо виявлені порушення не усунуть у визначений строк, посадовці Мінветеранів зможуть складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Законопроєкт також передбачає створення механізму повернення бюджетних коштів у випадках, коли буде доведено безпідставне надання статусу та отримання пов'язаних із ним пільг, допомог чи компенсацій.

Водночас запропоновані зміни наразі не діють – законопроєкт ще має бути ухвалений Верховною Радою. Згідно з документом, норми про адміністративну відповідальність мають набути чинності з 1 січня 2028 року.

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