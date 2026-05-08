В Україні хочуть створити всеукраїнську ветеранську профспілку

В Україні громадські ветеранські організації за підтримки політиків планують створити всеукраїнську ветеранську профспілку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам народний депутат VII та VIII скликань Сергій Каплін.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, йдеться про створення Всеукраїнської федерації ветеранів і робітників.

Що планують створити

Каплін заявив, що нова структура має стати системною платформою для об’єднання ветеранів та людей, дотичних до сфери оборони.

За його словами, організація повинна координувати діяльність ветеранських рухів як в Україні, так і за кордоном.

Також, за задумом ініціаторів, структура має взаємодіяти з партнерами у США та Європі.

Читайте: В Україні запустили сервіс податкового супроводу ветеранського бізнесу

Хто підтримує ініціативу

Ідею створення ветеранської профспілки підтримують Всеукраїнська асоціація захисників України, Українська військова ліга та окремі ветерани російсько-української війни.

Каплін також заявив, що у майбутньому ветеранські об’єднання можуть трансформуватися у політичні та соціально-економічні рухи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адаптація робочих місць для ветеранів з інвалідністю: досвід "Інтерпайпу"