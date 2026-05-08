В Україні хочуть створити всеукраїнську ветеранську профспілку
В Україні громадські ветеранські організації за підтримки політиків планують створити всеукраїнську ветеранську профспілку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам народний депутат VII та VIII скликань Сергій Каплін.
За його словами, йдеться про створення Всеукраїнської федерації ветеранів і робітників.
Що планують створити
Каплін заявив, що нова структура має стати системною платформою для об’єднання ветеранів та людей, дотичних до сфери оборони.
За його словами, організація повинна координувати діяльність ветеранських рухів як в Україні, так і за кордоном.
Також, за задумом ініціаторів, структура має взаємодіяти з партнерами у США та Європі.
Хто підтримує ініціативу
Ідею створення ветеранської профспілки підтримують Всеукраїнська асоціація захисників України, Українська військова ліга та окремі ветерани російсько-української війни.
Каплін також заявив, що у майбутньому ветеранські об’єднання можуть трансформуватися у політичні та соціально-економічні рухи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
звісно, якщо якщо не припускати наперед, що з'явиться прошарок "професійних ветеранів".
ветерани потребують сильної незалежної організації, яка захищала б їх соціальні права - реабілітація здоровья, соц. допомога, виплати і т.д.
ось полюбуйтесь: Принц Гаррі разом із мін. вєткою Калмиковою відвідав Національне військове меморіальне кладовище.
із пошани до загиблих Воїнів і самого меморіального місця Принц Гарі та Р.Сміт - Командор Ордену Британської імперії, одягнуті по повному дрескоду і з орденами.
наше чучало ЗЄльоне натягло на себе модні одєжди - які там Воїни ?
дєвушкє надо сєбя Принцу показать.
.
хто забув, то нагадаю голову спілки афганців Червонопи́ський С.В. радянський військовик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенант (14 лютого 2014 !!!! - ну ви зрозуміли від кого та за що). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Герой України (https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012) ????? - на яких фронтах Україну-неньку захищав ?. Доктор політології.
Голова Української Спілки ветеранів Афганістану: Очолює організацію з моменту її створення з 1991 р. по сьогодні !!! 35 років бєссмєно на посту, Карл ! і не тільки афганців, але й усіх
Профспілка рано чи пізно перетвориться у контору паразитів, яка тільки для себе...
«Какую бы общественную организацию мы ни создавали - получается КПСС» (с)
Ветеранські організації мають створювати самі ветерани. Ветерани мають ними керувати. Спочатку низові - по місцю проживання. Без участі чиновників.
то, не треба вигадувати лісапєд.
зверху спустять керівника.
а, всі інші повинні справно платити внески!
Червонопи́ський - голова спілки афганців з 1991 по сьогодні !!!
радянський військовик (рязанскоє дєсантноє), військова служба (1974-1982 рр. !!!!)
закінчив службу ще раз !!! у 1982 р. капітаном, а у 1999 р. став одразу генерал-майором, і, "вишенка на торті" 14 лютого 2014 яник дає йому генерал-лейтенанта !!!!!
як перебуваючи у запасі чи відставці інвалідом можна було з капітана стати генерал-лейтенантом ?
Він точно не повинен до профспілки мати жодного відношення, гнати як пса кудлатого. Всіх хто мав відношення до "депутатського корпусу" ***** з пляжа.
Дати їм моливість примазатись, цілий хвіст за собою притягнуть.
Є люди які заслужили бути в профспілці і керувати нею.