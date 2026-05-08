В Україні хочуть створити всеукраїнську ветеранську профспілку

В Україні громадські ветеранські організації за підтримки політиків планують створити всеукраїнську ветеранську профспілку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам народний депутат VII та VIII скликань Сергій Каплін.

За його словами, йдеться про створення Всеукраїнської федерації ветеранів і робітників.

Що планують створити

Каплін заявив, що нова структура має стати системною платформою для об’єднання ветеранів та людей, дотичних до сфери оборони.

За його словами, організація повинна координувати діяльність ветеранських рухів як в Україні, так і за кордоном.

Також, за задумом ініціаторів, структура має взаємодіяти з партнерами у США та Європі.

Хто підтримує ініціативу

Ідею створення ветеранської профспілки підтримують Всеукраїнська асоціація захисників України, Українська військова ліга та окремі ветерани російсько-української війни.

Каплін також заявив, що у майбутньому ветеранські об’єднання можуть трансформуватися у політичні та соціально-економічні рухи.

Топ коментарі
+7
Профспілку очолить спеціаліст широкого профілю дЄрмак?
08.05.2026 16:52 Відповісти
+5
На вигляд не погано " ветеранська спілка", ветеранське еднання", " ветеранська підтримка", а насправді як воно буде виглядати? Сподіваюсь не так як завжди в нашому колгоспі "все через сраку"! Ветерани довго не живуть бо отримали важкі травмування, спілка а потім партія буде влаштована не ветеранами а людьми які зручно пристосувалися під вигляд Ветеранів та пересижувала війну десь далеко від війни.⁶
08.05.2026 17:00 Відповісти
+3
В Україні хочуть створити всеукраїнську ветеранську профспілку. Гі*но ідея.

Профспілка рано чи пізно перетвориться у контору паразитів, яка тільки для себе...

«Какую бы общественную организацию мы ни создавали - получается КПСС» (с)

Ветеранські організації мають створювати самі ветерани. Ветерани мають ними керувати. Спочатку низові - по місцю проживання. Без участі чиновників.
08.05.2026 17:04 Відповісти
Дуже слушна ідея, яка має втілитись у життя.
08.05.2026 16:52 Відповісти
Ветеран це НЕ професія щоб для них створювати якусь профспілку.
звісно, якщо якщо не припускати наперед, що з'явиться прошарок "професійних ветеранів".

ветерани потребують сильної незалежної організації, яка захищала б їх соціальні права - реабілітація здоровья, соц. допомога, виплати і т.д.
08.05.2026 18:12 Відповісти
Константин Прошинский
08.05.2026 16:57 Відповісти
..
08.05.2026 18:22 Відповісти
у нас вже є мін. вєтка - Наталія Калмикова.
ось полюбуйтесь: Принц Гаррі разом із мін. вєткою Калмиковою відвідав Національне військове меморіальне кладовище.
із пошани до загиблих Воїнів і самого меморіального місця Принц Гарі та Р.Сміт - Командор Ордену Британської імперії, одягнуті по повному дрескоду і з орденами.
наше чучало ЗЄльоне натягло на себе модні одєжди - які там Воїни ?
дєвушкє надо сєбя Принцу показать.

.
08.05.2026 18:24 Відповісти
А головою спілки, призначать отого з ВРУ, яценка, що матюкається з журналістами??
08.05.2026 16:53 Відповісти
Профспілка об'єднає всіх ветеранів, починаючи з "Куликовської битви"?
08.05.2026 16:58 Відповісти
та да, нажаль, маємо совковий досвід із вєтєранами ВОВ та афганцями - були самими реакційними організаціями.
хто забув, то нагадаю голову спілки афганців Червонопи́ський С.В. радянський військовик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенант (14 лютого 2014 !!!! - ну ви зрозуміли від кого та за що). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Герой України (https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012) ????? - на яких фронтах Україну-неньку захищав ?. Доктор політології.
Голова Української Спілки ветеранів Афганістану: Очолює організацію з моменту її створення з 1991 р. по сьогодні !!! 35 років бєссмєно на посту, Карл ! і не тільки афганців, але й усіх

08.05.2026 18:49 Відповісти
тобто, всі ветерани рівні, але є рівніші?
то, не треба вигадувати лісапєд.
зверху спустять керівника.
а, всі інші повинні справно платити внески!
08.05.2026 17:22 Відповісти
я про це говорив ще в 2014у!
08.05.2026 17:35 Відповісти
Чого тільки не придумають. Вже й Крапліна підключили.
08.05.2026 17:54 Відповісти
Я думав Каплін давно втік в росію, в він вирішив очолити ветеранський рух
08.05.2026 17:58 Відповісти
Та вже проїзджали спілки ветеранів Афганістану, які стали напів-кримінальними угрупованнями по відмиванню грошей. Це буде те саме. В цьому напів-совку з насєлєнієм яке восьмий рік вірить уйобку, який їх же й нищить, ветеран, як і будь-який громадянин, може розоаховувати лише на себе та на своїх побратимів. Все інше буде створено для відмивання бабла, яке можливо й буде виділятися цій профспілці, але збагачуватися буде керівник профспілки, а решта ветеранів буде як масовка.
08.05.2026 18:00 Відповісти

Червонопи́ський - голова спілки афганців з 1991 по сьогодні !!!
радянський військовик (рязанскоє дєсантноє), військова служба (1974-1982 рр. !!!!)
закінчив службу ще раз !!! у 1982 р. капітаном, а у 1999 р. став одразу генерал-майором, і, "вишенка на торті" 14 лютого 2014 яник дає йому генерал-лейтенанта !!!!!
як перебуваючи у запасі чи відставці інвалідом можна було з капітана стати генерал-лейтенантом ?
08.05.2026 19:23 Відповісти
А Каплін там яким боком?
Він точно не повинен до профспілки мати жодного відношення, гнати як пса кудлатого. Всіх хто мав відношення до "депутатського корпусу" ***** з пляжа.
Дати їм моливість примазатись, цілий хвіст за собою притягнуть.
Є люди які заслужили бути в профспілці і керувати нею.
08.05.2026 18:16 Відповісти
Її юридичними представниками будуть юристи-адвокати ермак та баканов.
08.05.2026 18:59 Відповісти
 
 