В Украине хотят создать всеукраинский ветеранский профсоюз

В Украине планируют создать ветеранский профсоюз

В Украине общественные ветеранские организации при поддержке политиков планируют создать всеукраинский ветеранский профсоюз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам народный депутат VII и VIII созывов Сергей Каплин.

По его словам, речь идет о создании Всеукраинской федерации ветеранов и рабочих.

Что планируют создать

Каплин заявил, что новая структура должна стать системной платформой для объединения ветеранов и людей, связанных со сферой обороны.

По его словам, организация должна координировать деятельность ветеранских движений как в Украине, так и за рубежом.

Также, по замыслу инициаторов, структура должна взаимодействовать с партнерами в США и Европе.

Кто поддерживает инициативу

Идею создания ветеранского профсоюза поддерживают Всеукраинская ассоциация защитников Украины, Украинская военная лига и отдельные ветераны российско-украинской войны.

Каплин также заявил, что в будущем ветеранские объединения могут трансформироваться в политические и социально-экономические движения.

Топ комментарии
+7
Профспілку очолить спеціаліст широкого профілю дЄрмак?
показать весь комментарий
08.05.2026 16:52 Ответить
+5
На вигляд не погано " ветеранська спілка", ветеранське еднання", " ветеранська підтримка", а насправді як воно буде виглядати? Сподіваюсь не так як завжди в нашому колгоспі "все через сраку"! Ветерани довго не живуть бо отримали важкі травмування, спілка а потім партія буде влаштована не ветеранами а людьми які зручно пристосувалися під вигляд Ветеранів та пересижувала війну десь далеко від війни.⁶
показать весь комментарий
08.05.2026 17:00 Ответить
+3
В Україні хочуть створити всеукраїнську ветеранську профспілку. Гі*но ідея.

Профспілка рано чи пізно перетвориться у контору паразитів, яка тільки для себе...

«Какую бы общественную организацию мы ни создавали - получается КПСС» (с)

Ветеранські організації мають створювати самі ветерани. Ветерани мають ними керувати. Спочатку низові - по місцю проживання. Без участі чиновників.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:04 Ответить
Дуже слушна ідея, яка має втілитись у життя.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:52 Ответить
Ветеран це НЕ професія щоб для них створювати якусь профспілку.
звісно, якщо якщо не припускати наперед, що з'явиться прошарок "професійних ветеранів".

ветерани потребують сильної незалежної організації, яка захищала б їх соціальні права - реабілітація здоровья, соц. допомога, виплати і т.д.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:12 Ответить
Константин Прошинский
показать весь комментарий
08.05.2026 16:57 Ответить
..
показать весь комментарий
08.05.2026 18:22 Ответить
у нас вже є мін. вєтка - Наталія Калмикова.
ось полюбуйтесь: Принц Гаррі разом із мін. вєткою Калмиковою відвідав Національне військове меморіальне кладовище.
із пошани до загиблих Воїнів і самого меморіального місця Принц Гарі та Р.Сміт - Командор Ордену Британської імперії, одягнуті по повному дрескоду і з орденами.
наше чучало ЗЄльоне натягло на себе модні одєжди - які там Воїни ?
дєвушкє надо сєбя Принцу показать.

.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:24 Ответить
А головою спілки, призначать отого з ВРУ, яценка, що матюкається з журналістами??
показать весь комментарий
08.05.2026 16:53 Ответить
Профспілка об'єднає всіх ветеранів, починаючи з "Куликовської битви"?
показать весь комментарий
08.05.2026 16:58 Ответить
та да, нажаль, маємо совковий досвід із вєтєранами ВОВ та афганцями - були самими реакційними організаціями.
хто забув, то нагадаю голову спілки афганців Червонопи́ський С.В. радянський військовик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенант (14 лютого 2014 !!!! - ну ви зрозуміли від кого та за що). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Герой України (https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012) ????? - на яких фронтах Україну-неньку захищав ?. Доктор політології.
Голова Української Спілки ветеранів Афганістану: Очолює організацію з моменту її створення з 1991 р. по сьогодні !!! 35 років бєссмєно на посту, Карл ! і не тільки афганців, але й усіх

показать весь комментарий
08.05.2026 18:49 Ответить
тобто, всі ветерани рівні, але є рівніші?
то, не треба вигадувати лісапєд.
зверху спустять керівника.
а, всі інші повинні справно платити внески!
показать весь комментарий
08.05.2026 17:22 Ответить
я про це говорив ще в 2014у!
показать весь комментарий
08.05.2026 17:35 Ответить
Чого тільки не придумають. Вже й Крапліна підключили.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:54 Ответить
Я думав Каплін давно втік в росію, в він вирішив очолити ветеранський рух
показать весь комментарий
08.05.2026 17:58 Ответить
Та вже проїзджали спілки ветеранів Афганістану, які стали напів-кримінальними угрупованнями по відмиванню грошей. Це буде те саме. В цьому напів-совку з насєлєнієм яке восьмий рік вірить уйобку, який їх же й нищить, ветеран, як і будь-який громадянин, може розоаховувати лише на себе та на своїх побратимів. Все інше буде створено для відмивання бабла, яке можливо й буде виділятися цій профспілці, але збагачуватися буде керівник профспілки, а решта ветеранів буде як масовка.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:00 Ответить

Червонопи́ський - голова спілки афганців з 1991 по сьогодні !!!
радянський військовик (рязанскоє дєсантноє), військова служба (1974-1982 рр. !!!!)
закінчив службу ще раз !!! у 1982 р. капітаном, а у 1999 р. став одразу генерал-майором, і, "вишенка на торті" 14 лютого 2014 яник дає йому генерал-лейтенанта !!!!!
як перебуваючи у запасі чи відставці інвалідом можна було з капітана стати генерал-лейтенантом ?
показать весь комментарий
08.05.2026 19:23 Ответить
А Каплін там яким боком?
Він точно не повинен до профспілки мати жодного відношення, гнати як пса кудлатого. Всіх хто мав відношення до "депутатського корпусу" ***** з пляжа.
Дати їм моливість примазатись, цілий хвіст за собою притягнуть.
Є люди які заслужили бути в профспілці і керувати нею.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:16 Ответить
Її юридичними представниками будуть юристи-адвокати ермак та баканов.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:59 Ответить
 
 