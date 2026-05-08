В Украине хотят создать всеукраинский ветеранский профсоюз

В Украине общественные ветеранские организации при поддержке политиков планируют создать всеукраинский ветеранский профсоюз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам народный депутат VII и VIII созывов Сергей Каплин.

По его словам, речь идет о создании Всеукраинской федерации ветеранов и рабочих.

Что планируют создать

Каплин заявил, что новая структура должна стать системной платформой для объединения ветеранов и людей, связанных со сферой обороны.

По его словам, организация должна координировать деятельность ветеранских движений как в Украине, так и за рубежом.

Также, по замыслу инициаторов, структура должна взаимодействовать с партнерами в США и Европе.

Кто поддерживает инициативу

Идею создания ветеранского профсоюза поддерживают Всеукраинская ассоциация защитников Украины, Украинская военная лига и отдельные ветераны российско-украинской войны.

Каплин также заявил, что в будущем ветеранские объединения могут трансформироваться в политические и социально-экономические движения.

