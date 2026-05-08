В Украине хотят создать всеукраинский ветеранский профсоюз
В Украине общественные ветеранские организации при поддержке политиков планируют создать всеукраинский ветеранский профсоюз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам народный депутат VII и VIII созывов Сергей Каплин.
По его словам, речь идет о создании Всеукраинской федерации ветеранов и рабочих.
Что планируют создать
Каплин заявил, что новая структура должна стать системной платформой для объединения ветеранов и людей, связанных со сферой обороны.
По его словам, организация должна координировать деятельность ветеранских движений как в Украине, так и за рубежом.
Также, по замыслу инициаторов, структура должна взаимодействовать с партнерами в США и Европе.
Кто поддерживает инициативу
Идею создания ветеранского профсоюза поддерживают Всеукраинская ассоциация защитников Украины, Украинская военная лига и отдельные ветераны российско-украинской войны.
Каплин также заявил, что в будущем ветеранские объединения могут трансформироваться в политические и социально-экономические движения.
звісно, якщо якщо не припускати наперед, що з'явиться прошарок "професійних ветеранів".
ветерани потребують сильної незалежної організації, яка захищала б їх соціальні права - реабілітація здоровья, соц. допомога, виплати і т.д.
ось полюбуйтесь: Принц Гаррі разом із мін. вєткою Калмиковою відвідав Національне військове меморіальне кладовище.
із пошани до загиблих Воїнів і самого меморіального місця Принц Гарі та Р.Сміт - Командор Ордену Британської імперії, одягнуті по повному дрескоду і з орденами.
наше чучало ЗЄльоне натягло на себе модні одєжди - які там Воїни ?
дєвушкє надо сєбя Принцу показать.
хто забув, то нагадаю голову спілки афганців Червонопи́ський С.В. радянський військовик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенант (14 лютого 2014 !!!! - ну ви зрозуміли від кого та за що). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Герой України (https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012) ????? - на яких фронтах Україну-неньку захищав ?. Доктор політології.
Голова Української Спілки ветеранів Афганістану: Очолює організацію з моменту її створення з 1991 р. по сьогодні !!! 35 років бєссмєно на посту, Карл ! і не тільки афганців, але й усіх
Профспілка рано чи пізно перетвориться у контору паразитів, яка тільки для себе...
«Какую бы общественную организацию мы ни создавали - получается КПСС» (с)
Ветеранські організації мають створювати самі ветерани. Ветерани мають ними керувати. Спочатку низові - по місцю проживання. Без участі чиновників.
то, не треба вигадувати лісапєд.
зверху спустять керівника.
а, всі інші повинні справно платити внески!
Червонопи́ський - голова спілки афганців з 1991 по сьогодні !!!
радянський військовик (рязанскоє дєсантноє), військова служба (1974-1982 рр. !!!!)
закінчив службу ще раз !!! у 1982 р. капітаном, а у 1999 р. став одразу генерал-майором, і, "вишенка на торті" 14 лютого 2014 яник дає йому генерал-лейтенанта !!!!!
як перебуваючи у запасі чи відставці інвалідом можна було з капітана стати генерал-лейтенантом ?
Він точно не повинен до профспілки мати жодного відношення, гнати як пса кудлатого. Всіх хто мав відношення до "депутатського корпусу" ***** з пляжа.
Дати їм моливість примазатись, цілий хвіст за собою притягнуть.
Є люди які заслужили бути в профспілці і керувати нею.