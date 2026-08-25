Зеленский о поздравлении Трампа с Днем Независимости: Эти слова, как и звук запуска ракеты Patriot, поднимают наш боевой дух

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину с 35-й годовщиной восстановления независимости.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Получил теплые и ободряющие поздравления от президента Трампа по случаю 35-й годовщины восстановления независимости Украины", — отметил он.

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Уважаемый господин Президент! От имени американского народа поздравляю вас и граждан Украины с Днем Независимости. 24 августа — это день, когда мы отмечаем нашу прочную дружбу, построенную за 35 лет дипломатических отношений, связь, которая только укрепилась после обретения Украиной независимости.

Благодаря мужественным, отважным и талантливым людям вы построили великую страну. Отмечая это важное событие, знайте, что Соединенные Штаты восхищаются вашей стойкостью, чтят память ваших жертв и остаются уверенными в вашем будущем как суверенного, процветающего государства.

Давайте воспользуемся этим моментом, чтобы положить конец конфликту и построить прочный и долгосрочный мир, который раскроет огромный потенциал Украины для будущих поколений. С уважением, Дональд Дж. Трамп