Зеленский о поздравлении Трампа с Днем Независимости: Эти слова, как и звук запуска ракеты Patriot, поднимают наш боевой дух
Президент США Дональд Трамп поздравил Украину с 35-й годовщиной восстановления независимости.
Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Получил теплые и ободряющие поздравления от президента Трампа по случаю 35-й годовщины восстановления независимости Украины", — отметил он.
Поздравление Трампа
Уважаемый господин Президент! От имени американского народа поздравляю вас и граждан Украины с Днем Независимости. 24 августа — это день, когда мы отмечаем нашу прочную дружбу, построенную за 35 лет дипломатических отношений, связь, которая только укрепилась после обретения Украиной независимости.
Благодаря мужественным, отважным и талантливым людям вы построили великую страну. Отмечая это важное событие, знайте, что Соединенные Штаты восхищаются вашей стойкостью, чтят память ваших жертв и остаются уверенными в вашем будущем как суверенного, процветающего государства.
Давайте воспользуемся этим моментом, чтобы положить конец конфликту и построить прочный и долгосрочный мир, который раскроет огромный потенциал Украины для будущих поколений. С уважением, Дональд Дж. Трамп
"Эти слова, как и звук запуска ракеты Patriot PAC-3, поднимают наш боевой дух и дают надежду на то, что жизнь людей можно защитить от жестоких российских атак, а достойный мир можно достичь. Спасибо, президент Трамп, и всем американцам за вашу поддержку и поздравления!" — ответил президент Украины.
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