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Новости День Независимости
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Зеленский о поздравлении Трампа с Днем Независимости: Эти слова, как и звук запуска ракеты Patriot, поднимают наш боевой дух

Трамп поздравил с Днём Независимости: Зеленский упомянул о Patriot

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину с 35-й годовщиной восстановления независимости. 

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Получил теплые и ободряющие поздравления от президента Трампа по случаю 35-й годовщины восстановления независимости Украины", — отметил он.

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Поздравление Трампа

Уважаемый господин Президент! От имени американского народа поздравляю вас и граждан Украины с Днем Независимости. 24 августа — это день, когда мы отмечаем нашу прочную дружбу, построенную за 35 лет дипломатических отношений, связь, которая только укрепилась после обретения Украиной независимости.

Благодаря мужественным, отважным и талантливым людям вы построили великую страну. Отмечая это важное событие, знайте, что Соединенные Штаты восхищаются вашей стойкостью, чтят память ваших жертв и остаются уверенными в вашем будущем как суверенного, процветающего государства.

Давайте воспользуемся этим моментом, чтобы положить конец конфликту и построить прочный и долгосрочный мир, который раскроет огромный потенциал Украины для будущих поколений. С уважением, Дональд Дж. Трамп

"Эти слова, как и звук запуска ракеты Patriot PAC-3, поднимают наш боевой дух и дают надежду на то, что жизнь людей можно защитить от жестоких российских атак, а достойный мир можно достичь. Спасибо, президент Трамп, и всем американцам за вашу поддержку и поздравления!" — ответил президент Украины.

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Автор: 

День Независимости (1182) Зеленский Владимир (25627) Трамп Дональд (8123)
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Топ комментарии
+7
Америка не має виконувати свої зобов'язання перед країною, абсолютна більшість виборців якої 21 квітня 2019 року радісно вистрілили в голову країни, де вони мешкали !
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25.08.2026 10:50 Ответить
+7
Ну ось прям не знаю- хто зтих двох більша сволота-ворог Украіни , зрадник, тупой кліничний клєптоман, наркоман, брєхло і нарцис грінпоц, чи такий же клєптоман, жадібне брєхло, нарцис, і тупоголовий шанувальник ***** руда волосата халва? Все таке смачненьке, вибрати неможливо(((( І обидва працюють на *****, "розумні-прерозумні", і ще роблять все для руйнаціі Украіни .
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25.08.2026 11:04 Ответить
+6
Не забувайте, що Америка нас обеззброїла і не виконує своїх зобов'язань.
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25.08.2026 10:46 Ответить

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