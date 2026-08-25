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Новини День Незалежності
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Зеленський про привітання Трампа із Днем Незалежності: Ці слова, як і звук запуску ракети до Patriot, піднімають наш бойовий дух

Трамп привітав із Днем Незалежності: Зеленський згадав про Patriot

Президент США Дональд Трамп привітав Україну з 35-ю річницею відновлення незалежності. 

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Отримав теплі та підбадьорливі вітання від президента Трампа з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності України", - зазначив він.

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Привітання Трампа

Шановний пане Президенте! Від імені американського народу вітаю вас і громадян України з Днем Незалежності. 24 серпня - це день, коли ми відзначаємо нашу міцну дружбу, побудовану за 35 років дипломатичних відносин, зв’язок, який лише зміцнився після здобуття Україною незалежності.

Завдяки мужнім, відважним і талановитим людям ви побудували велику країну. Відзначаючи цю важливу подію, знайте, що Сполучені Штати захоплюються вашою стійкістю, шанують ваші жертви та залишаються впевненими у вашому майбутньому як суверенної, процвітаючої держави.

Скористаймося цим моментом, щоб покласти край конфлікту та побудувати міцний і тривалий мир, який розкриє величезний потенціал України для майбутніх поколінь. Щиро, Дональд Дж. Трамп

"Ці слова, як і звук запуску ракети Patriot PAC-3, піднімають наш бойовий дух і дають надію на те, що життя людей можна захистити від жорстоких російських атак, а гідного миру можна досягти. Дякую, президенте Трампе, і всім американцям за вашу підтримку та привітання!" - відповів президент України.

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Автор: 

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Топ коментарі
+3
Оманська Гнида взяв і насрав у відповідь .. це мабуть для того щоб ракети не дали
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25.08.2026 10:44 Відповісти
+2
пустопорожніх слів у Трампона, як у дурака махорки... Потужно відповів на балістичний геноцид.
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25.08.2026 10:47 Відповісти
+2
Америка не має виконувати свої зобов'язання перед країною, абсолютна більшість виборців якої 21 квітня 2019 року радісно вистрілили в голову країни, де вони мешкали !
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25.08.2026 10:50 Відповісти

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