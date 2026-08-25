Зеленський про привітання Трампа із Днем Незалежності: Ці слова, як і звук запуску ракети до Patriot, піднімають наш бойовий дух

Президент США Дональд Трамп привітав Україну з 35-ю річницею відновлення незалежності.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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"Отримав теплі та підбадьорливі вітання від президента Трампа з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності України", - зазначив він.

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Шановний пане Президенте! Від імені американського народу вітаю вас і громадян України з Днем Незалежності. 24 серпня - це день, коли ми відзначаємо нашу міцну дружбу, побудовану за 35 років дипломатичних відносин, зв’язок, який лише зміцнився після здобуття Україною незалежності.

Завдяки мужнім, відважним і талановитим людям ви побудували велику країну. Відзначаючи цю важливу подію, знайте, що Сполучені Штати захоплюються вашою стійкістю, шанують ваші жертви та залишаються впевненими у вашому майбутньому як суверенної, процвітаючої держави.

Скористаймося цим моментом, щоб покласти край конфлікту та побудувати міцний і тривалий мир, який розкриє величезний потенціал України для майбутніх поколінь. Щиро, Дональд Дж. Трамп