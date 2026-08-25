Во Львове начались поисково-эксгумационные работы на Голосковском кладбище польских солдат, погибших в 1939 году

Во Львове на старом Голосковском кладбище начались поисково-эксгумационные работы. Планируется обследовать и перезахоронить останки польских солдат, погибших в сентябре 1939 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти.

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Эксгумационные исследования будет проводить ООО "Украинская память" совместно с польскими специалистами. В работах примут участие сотрудники Института национальной памяти Республики Польша и Вроцлавского медицинского университета.

Работы проводятся в рамках украинско-польских договоренностей

Исследования проводятся в рамках договоренностей, достигнутых украинско-польской рабочей группой по вопросам национальной памяти.

Продолжение этой работы обсуждалось на заседании Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий. 4 июня 2026 года ООО "Украинская память" получило разрешение на проведение эксгумационных исследований обнаруженных останков.

За поисковыми работами будут наблюдать украинские специалисты

Украинский институт национальной памяти привлек и финансирует специалистов коммунального предприятия Львовского областного совета "Доля" для надзора за проведением поисковых работ.

К работе привлечены поисковики и антрополог. Они будут обеспечивать профессиональный надзор и оказывать консультационную поддержку во время эксгумационных исследований.

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