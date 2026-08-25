У Львові розпочали пошуково-ексгумаційні роботи на Голосківському кладовищі польських солдатів, які загинули у 1939 році
У Львові на старому Голосківському кладовищі розпочали пошуково-ексгумаційні роботи. Планують дослідити та перепоховати останки польських солдатів, загиблих у вересні 1939 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті.
Ексгумаційні дослідження проводитиме ТОВ "Українська пам’ять" спільно з польськими фахівцями. У роботах братимуть участь співробітники Інституту національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету.
Роботи проводять у межах українсько-польських домовленостей
Дослідження відбуваються в межах домовленостей, досягнутих Українсько-польською робочою групою з питань національної пам’яті.
Продовження цієї роботи обговорювали на засіданні Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій. 4 червня 2026 року ТОВ "Українська пам’ять" надали дозвіл на проведення ексгумаційних досліджень віднайдених останків.
За пошуковими роботами наглядатимуть українські фахівці
Український інститут національної пам’яті залучив і фінансує фахівців комунального підприємства Львівської обласної ради "Доля" для нагляду за проведенням пошукових робіт.
До роботи залучені пошуковці та антрополог. Вони забезпечуватимуть фаховий нагляд і надаватимуть консультаційну підтримку під час ексгумаційних досліджень.
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