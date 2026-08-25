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РФ нанесла массированный авиаудар по Краматорску: 11 раненых, среди них двухмесячный младенец (обновлено). ФОТОрепортаж

Массированный авиаудар РФ по Краматорску: под ударом жилые районы

Российские войска нанесли массированный авиаудар по Краматорску в Донецкой области. Под ударом оказались жилая инфраструктура и многоквартирные микрорайоны города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Краматорской военной администрации Александр Гончаренко.

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По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие. Число раненых и масштабы разрушений в настоящее время уточняются.

В Краматорске работают экстренные службы

На местах ударов работают все соответствующие службы. Специалисты оценивают последствия российской атаки и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Информация о последствиях массированного авиаудара уточняется.

Среди пострадавших двухмесячный ребенок

"По меньшей мере 11 человек ранены в результате сегодняшних ударов по Краматорску. Среди раненых — двухмесячный младенец", - сообщили в горсовете.

Отмечается, что утром враг ударил по городу не менее 8 раз. По предварительной информации, использовали авиабомбы.

Повреждены многие многоэтажки и инфраструктурный объект.

"Окончательные последствия этих ударов устанавливаем. На месте работают все ответственные службы", - отметили в горсовете.

Последствия атаки

Удар по Краматорську
Удар по Краматорську
Удар по Краматорську
Удар по Краматорську
Удар по Краматорську
Удар по Краматорську
Удар по Краматорську
Удар по Краматорську
Удар по Краматорську
Удар по Краматорську

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Автор: 

Краматорськ (2624) обстрел (35033) Донецкая область (13070) Краматорский район (1438)
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