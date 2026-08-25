РФ нанесла массированный авиаудар по Краматорску: 11 раненых, среди них двухмесячный младенец (обновлено). ФОТОрепортаж
Российские войска нанесли массированный авиаудар по Краматорску в Донецкой области. Под ударом оказались жилая инфраструктура и многоквартирные микрорайоны города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Краматорской военной администрации Александр Гончаренко.
По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие. Число раненых и масштабы разрушений в настоящее время уточняются.
В Краматорске работают экстренные службы
На местах ударов работают все соответствующие службы. Специалисты оценивают последствия российской атаки и оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Информация о последствиях массированного авиаудара уточняется.
Среди пострадавших двухмесячный ребенок
"По меньшей мере 11 человек ранены в результате сегодняшних ударов по Краматорску. Среди раненых — двухмесячный младенец", - сообщили в горсовете.
Отмечается, что утром враг ударил по городу не менее 8 раз. По предварительной информации, использовали авиабомбы.
Повреждены многие многоэтажки и инфраструктурный объект.
"Окончательные последствия этих ударов устанавливаем. На месте работают все ответственные службы", - отметили в горсовете.
Последствия атаки
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