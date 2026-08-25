РФ нанесла массированный авиаудар по Краматорску: 11 раненых, среди них двухмесячный младенец (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли массированный авиаудар по Краматорску в Донецкой области. Под ударом оказались жилая инфраструктура и многоквартирные микрорайоны города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Краматорской военной администрации Александр Гончаренко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие. Число раненых и масштабы разрушений в настоящее время уточняются.

В Краматорске работают экстренные службы

На местах ударов работают все соответствующие службы. Специалисты оценивают последствия российской атаки и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Информация о последствиях массированного авиаудара уточняется.

Среди пострадавших двухмесячный ребенок

"По меньшей мере 11 человек ранены в результате сегодняшних ударов по Краматорску. Среди раненых — двухмесячный младенец", - сообщили в горсовете.

Отмечается, что утром враг ударил по городу не менее 8 раз. По предварительной информации, использовали авиабомбы.

Повреждены многие многоэтажки и инфраструктурный объект.

"Окончательные последствия этих ударов устанавливаем. На месте работают все ответственные службы", - отметили в горсовете.

Последствия атаки





















Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ пытается создать условия для окружения Славянска и Краматорска, - Третий АК