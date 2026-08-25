Росія завдала масованого авіаудару по Краматорську: 24 поранених, серед них двомісячне немовля (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські війська завдали масованого авіаудару по Краматорську Донецької області. Під ударом опинилася житлова інфраструктура та багатоквартирні мікрорайони міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Краматорської ВА Олександр Гончаренко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За попередньою інформацією, внаслідок атаки є постраждалі. Кількість травмованих та масштаби руйнувань наразі уточнюються.

У Краматорську працюють екстрені служби

На місцях ударів працюють усі відповідні служби. Фахівці встановлюють наслідки російської атаки та надають необхідну допомогу постраждалим.

Інформація про наслідки масованого авіаудару уточнюється.

Серед постраждалих двомісячна дитина

"Щонайменше 11 людей поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Краматорську. Серед поранених — двомісячне немовля", - повідомили у міськраді.

Зазначається, що зранку ворог вдарив по місту щонайменше 8 разів. За попередньою інформацією, використали авіабомби.

Пошкоджено численні багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.

"Остаточні наслідки цих ударів встановлюємо. На місці працюють всі відповідальні служби", - зазначили у міськраді.

Оновлена інформація

За останніми даними, відомо про 24 поранених.

Пошкоджено щонайменше 34 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт.

Усі відповідальні служби працюють на місці.

Наслідки атаки





















Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ намагається створити умови для оточення Слов’янська і Краматорська, - Третій АК