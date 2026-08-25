За передачу Украине данных о российских военных оккупанты приговорили жителя Донецкой области к 14 годам колонии

Оккупационные власти РФ приговорили 24-летнего жителя Донецкой области к 14 годам колонии строгого режима за то, что он якобы передал украинской разведке информацию о расположении российских войск в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на оккупационный "верховный суд ДНР" и российскую прокуратуру.

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Россияне назвали передачу данных Украине "государственной изменой"

По версии российской стороны, в 2022 году 24-летний мужчина передал украинской разведке сведения о дислокации российских военных на территории Донецкой области.

Оккупанты квалифицировали его действия как "государственную измену" по статье 275 Уголовного кодекса РФ. Помимо 14 лет колонии строгого режима, мужчине назначили еще год ограничения свободы.

Имя осужденного российская сторона не называет, указывая лишь первую букву фамилии – Д. Других подробностей дела также не обнародовали.

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