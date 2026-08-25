За передачу Україні даних про російських військових окупанти дали жителю Донеччини 14 років колонії

Окупаційна влада РФ засудила 24-річного жителя Донецької області до 14 років колонії суворого режиму за те, що він нібито передав українській розвідці інформацію про розташування російських військ на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на окупаційний "верховний суд ДНР" та російську прокуратуру.

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Росіяни назвали передачу даних Україні "держзрадою"

За версією російської сторони, у 2022 році 24-річний чоловік передав українській розвідці відомості про дислокацію російських військових на території Донецької області.

Окупанти кваліфікували його дії як "державну зраду" за статтею 275 Кримінального кодексу РФ. Крім 14 років колонії суворого режиму, чоловікові призначили ще рік обмеження волі.

Ім'я засудженого російська сторона не називає, вказуючи лише першу літеру прізвища – Д. Інших подробиць справи також не оприлюднили.

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