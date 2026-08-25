В Киеве в День памяти защитников Украины представят роман "Иловайск"

29 августа в книжном магазине "СЕНС" на Крещатике, в 12-ю годовщину Иловайской трагедии, состоится презентация романа "Иловайск" известного украинского писателя Евгения Положия. Сборник воспоминаний об одном из самых трагических эпизодов российско-украинской войны вышел в свет в издательстве "Фронезис" при содействии соучредителей ведущего производителя военной техники "Генерал Черешня" Ярослава и Станислава Гришиных.

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Роман Положия впервые вышел в свет в 2015 году и сразу стал бестселлером. Украинский институт книги включил "Иловайск" в список 30 самых знаковых произведений, написанных за 30 лет независимости Украины.

Евгений Положий для написания "Иловайска" опросил более ста участников и свидетелей событий августа 2014 года. Тогда россияне нарушили договоренности о "зеленом коридоре", расстреляв колонны ВСУ и добровольческих подразделений во время выхода из так называемого "Иловайского котла".

День памяти защитников Украины отмечается 29 августа именно в знак почтения памяти погибших в "Иловайском котле", а также всех павших в российско-украинской войне.

Роман "Иловайск" состоит из 16 художественных новелл, созданных автором на основе свидетельств участников боев под Иловайском.

Автор подчеркивает: "Воины гибнут с 2014 года, защищая страну, и память о них нужно беречь. Потому что трагические события августа 2014 года остаются для страны до сих пор не усвоенным уроком — военным и информационным".

Издательство "Фронезис" переиздало роман "Иловайск" с авторскими правками и дополнениями. В частности, добавлены карта боевых действий и фотографии прототипов героев романа, сделанные в Иловайске в 2014 году.

"Генерал Черешня" совместно с издательством "Фронезис" этой книгой дают старт новой серии "General Cherry Library. Хроники войны за независимость".

Презентация с участием автора состоится 29 августа 2026 года (суббота) в 17:00 по адресу: Киев, ул. Крещатик, 34, книжный магазин СЕНС.

Вход свободный. Регистрация для удобного размещения — по ссылке.

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Мероприятие пройдет при информационной поддержке: Цензор.НЕТ, Мы – Украина LB.ua, NV, РБК-Украина, Oboz.ua, Telegraf, 5 канал.

Организатор: коммуникационное агентство Ideas&Strategy.

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