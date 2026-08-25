У Києві у День пам’яті захисників України презентують роман "Іловайськ"

У книгарні СЕНС на Хрещатику 29 серпня, у 12-ті роковини Іловайської трагедії відбудеться презентація роману "Іловайськ" відомого українського письменника Євгена Положія. Зібрання спогадів про один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни вийшло друком у видавництві "Фронезис" за сприяння співзасновників провідного miltech-виробника "Генерал Черешня" Ярослава та Станіслава Гришиних.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером видання.

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Роман Положія уперше вийшов друком у 2015 і одразу став бестселером. Український інститут книги включив "Іловайськ" до переліку 30 найзнаковіших творів, написаних за 30 років Незалежності України.

Євген Положій для написання "Іловайська" опитав понад сто учасників та свідків подій серпня 2014 року. Тоді росіяни порушили домовленості про "зелений коридор", розстрілявши колони ЗСУ та добровольчих підрозділів під час виходу з так званого "Іловайського котла".

День пам’яті захисників України відзначається 29 серпня саме на знак вшанування пам’яті про загиблих в "Іловайському котлі", а також усіх полеглих в російсько-українській війні.

Роман "Іловайськ" складається з 16 художніх новел, створених автором на основі свідчень учасників боїв під Іловайськом.

Автор наголошує: "Воїни гинуть з 2014 р., захищаючи країну, і пам’ять про них треба берегти. Тому що трагічні події серпня 2014 р. залишаються для країни й досі не вивченим уроком — воєнним та інформаційним".

Видавництво "Фронезис" перевидало роман "Іловайськ" з авторськими правками і доповненнями. Зокрема, додані мапа бойових дій та фото прототипів героїв роману, зроблені в Іловайську 2014 року.

"Генерал Черешня" разом із видавництвом "Фронезис" цією книжкою започатковують нову серію "General Cherry Library. Хроніки війни за Незалежність".

Презентація за участі автора відбудеться 29 серпня 2026 (субота) о 17:00 за адресою: Київ, вул. Хрещатик, 34, книгарня СЕНС.

Вхід вільний. Реєстрація для комфортного розміщення – за посиланням.

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Захід відбудеться за інформаційної підтримки: Цензор.НЕТ, Ми – Україна LB.ua, NV, РБК-Україна, Oboz.ua, Telegraf, 5 канал.

Організатор: комунікаційна агенція Ideas&Strategy.

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