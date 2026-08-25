ГУР обнародовало данные о 79 предприятиях, производящих Су-35С: 22 компании до сих пор не под санкциями

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало на портале War&Sanctions интерактивную 3D-модель российского многоцелевого истребителя Су-35С и информацию о 79 предприятиях, участвующих в его производстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО.

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По данным ГУР, российские войска преимущественно используют Су-35С для прикрытия ударных групп истребителей-бомбардировщиков Су-34, наземных подразделений и военных объектов.

Кроме того, эти самолеты используются для перехвата украинских беспилотников и крылатых ракет, а также для противодействия системам противовоздушной обороны Сил обороны Украины.

К производству истребителя привлечены десятки предприятий

Обнародованные ГУР предприятия участвуют в разработке и производстве различных компонентов Су-35С.

В частности, речь идет о предприятиях, обеспечивающих изготовление двигателей и топливной системы самолета, систем управления, связи, наведения и радиоэлектронной борьбы.

Также в кооператив входят производители основных авиационных ракет, которые российские военные применяют с Су-35С во время войны против Украины.

22 предприятия не находятся под санкциями

По информации украинской разведки, 22 предприятия из обнародованного списка до сих пор не находятся под санкциями ни одного государства санкционной коалиции.

Среди них:

ПАО "Авиационная корпорация "Рубин"" — поставляет авиационные тормозные и нетормозные колеса;

ПАО "Гидроавтоматика" — производит агрегаты управления АУ46-05, входящие в состав топливной системы Су-35С;

АО "Научно-исследовательский институт "Октава"" — проводило опытно-конструкторские работы в рамках разработки истребителя Су-35С.

В ГУР подчеркивают, что синхронизация санкций против всех звеньев российского военно-промышленного комплекса необходима для ограничения возможностей РФ по производству вооружений и создания предпосылок для справедливого мира в Украине.

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