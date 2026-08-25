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ГУР оприлюднило дані 79 підприємств, що виробляють Су-35С: 22 компанії досі не під санкціями

літак,су-35с

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало на порталі War&Sanctions інтерактивну 3D-модель російського багатоцільового винищувача Су-35С та інформацію про 79 підприємств, залучених до його виробничої кооперації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО.

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За даними ГУР, російські війська переважно застосовують Су-35С для прикриття ударних груп винищувачів-бомбардувальників Су-34, наземних підрозділів та військових об’єктів.

Крім того, ці літаки використовують для перехоплення українських безпілотників і крилатих ракет, а також протидії системам протиповітряної оборони Сил оборони України.

До виробництва винищувача залучені десятки підприємств

Оприлюднені ГУР підприємства беруть участь у розробці та виробництві різних компонентів Су-35С.

Зокрема, йдеться про підприємства, які забезпечують виготовлення двигунів і паливної системи літака, систем управління, зв’язку, наведення та радіоелектронної боротьби.

Також до кооперації входять виробники основних авіаційних ракет, які російські військові застосовують із Су-35С під час війни проти України.

22 підприємства не перебувають під санкціями

За інформацією української розвідки, 22 підприємства з оприлюдненого переліку досі не перебувають під санкціями жодної держави санкційної коаліції.

Серед них:

  • ПАТ "Авіаційна корпорація "Рубін"" - постачає авіаційні гальмівні та негальмівні колеса;
  • ПАТ "Гідроавтоматика" - виробляє агрегати управління АУ46-05, які входять до паливної системи Су-35С;
  • АТ "Науково-дослідний інститут "Октава"" - проводило дослідно-конструкторські роботи в межах розробки винищувача Су-35С.

У ГУР наголошують, що синхронізація санкцій проти всіх ланок російського військово-промислового комплексу необхідна для обмеження можливостей РФ виробляти озброєння та створення передумов для справедливого миру в Україні.

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підприємство (293) ГУР (912)
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Топ коментарі
+2
дороги би для кацапнявих танкеток не класти, а в армію гроші - ні дядя сем винуватий в нашій ************.
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25.08.2026 13:02 Відповісти
+1
де в моєму допису було про "запасні аеродроми для розосередження авіації"? - може вам в своїй свідомісті покопатися?
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25.08.2026 13:14 Відповісти
+1
про "запасні аеродроми для розосередження авіації"?
голоси в голові?
так і знав, що ви з першої конної будьонага.
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25.08.2026 13:23 Відповісти

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