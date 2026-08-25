ГУР оприлюднило дані 79 підприємств, що виробляють Су-35С: 22 компанії досі не під санкціями
Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало на порталі War&Sanctions інтерактивну 3D-модель російського багатоцільового винищувача Су-35С та інформацію про 79 підприємств, залучених до його виробничої кооперації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО.
За даними ГУР, російські війська переважно застосовують Су-35С для прикриття ударних груп винищувачів-бомбардувальників Су-34, наземних підрозділів та військових об’єктів.
Крім того, ці літаки використовують для перехоплення українських безпілотників і крилатих ракет, а також протидії системам протиповітряної оборони Сил оборони України.
До виробництва винищувача залучені десятки підприємств
Оприлюднені ГУР підприємства беруть участь у розробці та виробництві різних компонентів Су-35С.
Зокрема, йдеться про підприємства, які забезпечують виготовлення двигунів і паливної системи літака, систем управління, зв’язку, наведення та радіоелектронної боротьби.
Також до кооперації входять виробники основних авіаційних ракет, які російські військові застосовують із Су-35С під час війни проти України.
22 підприємства не перебувають під санкціями
За інформацією української розвідки, 22 підприємства з оприлюдненого переліку досі не перебувають під санкціями жодної держави санкційної коаліції.
Серед них:
- ПАТ "Авіаційна корпорація "Рубін"" - постачає авіаційні гальмівні та негальмівні колеса;
- ПАТ "Гідроавтоматика" - виробляє агрегати управління АУ46-05, які входять до паливної системи Су-35С;
- АТ "Науково-дослідний інститут "Октава"" - проводило дослідно-конструкторські роботи в межах розробки винищувача Су-35С.
У ГУР наголошують, що синхронізація санкцій проти всіх ланок російського військово-промислового комплексу необхідна для обмеження можливостей РФ виробляти озброєння та створення передумов для справедливого миру в Україні.
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