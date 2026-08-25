Силы обороны поразили комплексы РЭБ, склады оккупантов, а также повредили МиГ-29, - Генштаб

24–25 августа Силы обороны Украины нанесли удары по комплексам РЭБ в Луганске и Крыму, складам оккупантов в Бердянске и Приморске, а также повредили МиГ-29 на аэродроме "Миллерово".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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В Луганске поражен специализированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Пересвет-М".

Также в Мирном на временно оккупированной территории Крыма поражена станция радиоэлектронного подавления спутниковой связи Starlink.

Уничтожены и повреждены склады оккупантов

В Бердянске Запорожской области поражен склад горюче-смазочных материалов и боеприпасов российских войск.

Кроме того, в Приморске Запорожской области поражены склады материально-технических средств одного из подразделений оккупантов.

На аэродроме "Миллерово" поврежден МиГ-29

По результатам анализа полученных данных подтверждено повреждение 24 августа 2026 года российского истребителя МиГ-29 на военном аэродроме "Миллерово" в Ростовской области РФ.

Степень ущерба, нанесенного российским военным объектам, в настоящее время уточняется.

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по ключевым военным целям противника.

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