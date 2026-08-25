Сили оборони уразили комплекси РЕБ, склади окупантів, а також пошкодили МіГ-29, - Генштаб

24–25 серпня Сили оборони України уразили комплекси РЕБ у Луганську та Криму, склади окупантів у Бердянську й Приморську, а також пошкодили МіГ-29 на аеродромі "Міллерово".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генштабу ЗСУ.

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У Луганську уражено спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби "Пересвет-М".

Також у Мирному на тимчасово окупованій території Криму уражено станцію радіоелектронного подавлення супутникового зв’язку Starlink.

Знищено та пошкоджено склади окупантів

У Бердянську Запорізької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів російських військ.

Крім того, у Приморську Запорізької області уражено склади матеріально-технічних засобів одного з підрозділів окупантів.

На аеродромі "Міллерово" пошкоджено МіГ-29

За результатами аналізу отриманих даних підтверджено пошкодження 24 серпня 2026 року російського винищувача МіГ-29 на військовому аеродромі "Міллерово" у Ростовській області РФ.

Ступінь завданих російським військовим об’єктам збитків наразі уточнюється.

Сили оборони України продовжують роботу по ключових військових цілях противника.

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