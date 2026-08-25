По 15 лет за решеткой получили трое агентов РФ, наводившие КАБы и дроны на Донетчину, - СБУ

Согласно доказательствам контрразведки, военной контрразведки и следователей Службы безопасности, ещё трое российских агентов, координировавших ракетно-бомбовые и дронные удары по Донецкой области, были приговорены к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о предателях?

Как отмечается, одним из осужденных является завербованный врагом сотрудник местной ремонтной базы Сил обороны, которого СБУ задержала в апреле 2025 года на Краматорском направлении.

Как выяснило расследование, фигурант попал в поле зрения российских спецслужб из-за своего брата, который проживает в России и работает в ФСБ.

"Во время рабочих смен на оборонном предприятии предатель фиксировал геолокации ремонтных цехов, которые используются для восстановления боевых характеристик тяжелой бронетехники ВСУ", - говорится в сообщении.

Сделанные фотографии вместе с координатами зданий агент пытался передать куратору из РФ через анонимный чат в мессенджере.

Другой осужденный - агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), которого контрразведчики Службы безопасности задержали под Покровском в марте этого года.

Задание врага выполнял безработный из Доброполья, который попал в поле зрения рашистов из-за антиукраинских комментариев в чатах Telegram-каналов.

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"Установлено, что злоумышленник наводил полуторатонные управляемые авиабомбы на укрепленные районы и боевые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы рашистов на Покровском направлении", - добавили в СБУ.

Кроме того, тюремный срок получил завербованный ФСБ житель Константиновки, которого военная контрразведка СБУ разоблачила в августе 2025 года.

Злоумышленник связался с российскими спецслужбами через прокремлевские Telegram-каналы и предложил им свою помощь.

Согласно материалам дела, предатель наводил российские "КАБы" и FPV-дроны на объекты гражданской инфраструктуры прифронтового города.

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Помимо прочего, предатель также отслеживал позиции тактических групп БПЛА украинских войск, выполняющих боевые задачи на Краматорском направлении.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили российских агентов и обеспечили безопасность позиций защитников Донецкой области в зоне действия вражеской разведки.

Какое решение принял суд?

По материалам Службы безопасности суд признал всех троих злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).