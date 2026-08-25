По 15 років за ґратами отримали троє агентів РФ, які наводили КАБ и та дрони на Донеччину, - СБУ

За доказовою базою контррозвідки, військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки по 15 років ув’язнення отримали ще троє російських агентів, які коригували ракетно-бомбові та дронові удари по Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що про зрадників відомо?

Як зазначається, одним із засуджених є завербований ворогом працівник місцевої рембази Сил оборони, якого СБУ затримала у квітні 2025 року на Краматорському напрямку.

Як з’ясувало розслідування, фігурант потрапив у поле зору російських спецслужбістів через свого брата, який проживає в Росії та працює на фсб.

"Під час робочих змін на оборонному підприємстві зрадник фіксував геолокації ремонтних цехів, які використовуються для відновлення бойових характеристик важкої бронетехніки ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зроблені фотознімки разом із координатами будівель агент намагався передати куратору з РФ через анонімний чат у месенджері.

Інший засуджений - агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), якого контррозвідники Служби безпеки затримали під Покровськом у березні цього року.

Завдання ворога виконував безробітний із Добропілля, який потрапив до уваги рашистів через антиукраїнські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

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"Встановлено, що зловмисник наводив півторатонні керовані авіабомби по укріпрайонах та бойових позиціях артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи рашистів на Покровському напрямку", - додали в СБУ.

Крім цього, тюремний строк отримав завербований фсб мешканець Костянтинівки, якого військова контррозвідка СБУ викрила у серпні 2025 року.

Зловмисник вийшов на російських спецслужбістів через прокремлівські Телеграм-канали та запропонував їм свою допомогу.

За матеріалами справи, зрадник наводив російські "КАБи" та FPV-дрони по об’єктах цивільної інфраструктури прифронтового міста.

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Серед іншого, зрадник також відстежував позиції тактичних груп БпЛА українських військ, які виконують бойові завдання на Краматорському напрямку.

Співробітники СБУ завчасно викрили російських агентів та убезпечили локації оборонців Донеччини в зоні ворожої розвідактивності.

Що вирішив суд?

За матеріалами Служби безпеки суд визнав усіх трьох зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).