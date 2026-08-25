В Москве возле метро россиян вербуют на войну против Украины под видом "альтернативной службы"

Возле станций московского метро начали работать вербовщики, предлагающие россиянам так называемую "альтернативную службу" в армии. Потенциальным контрактникам обещают службу вдали от фронта, единовременную выплату в размере 2,3 млн рублей и зарплату от 130 тыс. рублей в месяц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе The Moscow Times.

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Обещают не отправлять на войну

В рекламных буклетах утверждается, что добровольцев якобы не будут отправлять воевать против Украины. Особенно вербовщиков интересуют связисты, IT-специалисты и мужчины с водительскими правами в возрасте от 18 до 45 лет.

Листовки распространяет организация "Защитник.рф", которая занимается набором россиян в армию с декабря 2024 года. По словам одной из сотрудниц рекламного стенда, программа так называемой "альтернативной службы" появилась около месяца назад.

Впрочем, на самом деле желающим предлагают подписать обычный военный контракт с "Африканским корпусом" Минобороны РФ. Вербовщики уверяют, что служить контрактники якобы будут в подмосковном Наро-Фоминске.

Правозащитники отмечают, что контракта на "альтернативную гражданскую службу" в России не существует. После подписания военного контракта человек переходит в подчинение Минобороны РФ, а командование может направить его в любое подразделение.

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Россиян заманивают в армию под разными предлогами

Ранее в РФ уже использовали похожие схемы набора. Россиянам предлагали вакансии охранников складов Wildberries и Ozon, работу в Беларуси и Китае, а также службу якобы в качестве "миротворцев". Впоследствии за такими предложениями оказывался набор в российскую армию.

Новые способы набора появляются на фоне падения темпов комплектования войск РФ контрактниками.

По подсчетам эксперта немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге, за первое полугодие 2026 года в российскую армию было завербовано 172 тыс. человек. Это на 19 тыс., или 10%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время Кремль, по данным источников Financial Times, поставил задачу в течение 2026 года набрать в российскую армию 409 тыс. контрактников.

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