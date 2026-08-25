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Новини Вербування Росією
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У Москві біля метро росіян вербують на війну проти України під виглядом "альтернативної служби"

У Москві біля метро росіян вербують на війну проти України

Біля станцій московського метро почали працювати вербувальники, які пропонують росіянам так звану "альтернативну службу" в армії. Потенційним контрактникам обіцяють службу далеко від фронту, одноразову виплату в 2,3 млн рублів та зарплату від 130 тис. рублів на місяць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські медіа, зокрема й  The Moscow Times.

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Обіцяють не відправляти на війну

У рекламних буклетах стверджується, що добровольців нібито не відправлятимуть воювати проти України. Особливо вербувальників цікавлять зв’язківці, IT-фахівці та чоловіки з водійськими правами віком від 18 до 45 років.

Листівки поширює організація "Защитник.рф", яка займається набором росіян до армії з грудня 2024 року. За словами однієї з працівниць рекламної стійки, програма так званої "альтернативної служби" з’явилася близько місяця тому.

Втім, насправді охочим пропонують підписати звичайний військовий контракт з "Африканським корпусом" Міноборони РФ. Вербувальники запевняють, що служити контрактники нібито будуть у підмосковному Наро-Фомінську.

Правозахисники наголошують, що контракту на "альтернативну громадянську службу" в Росії не існує. Після підписання військового контракту людина переходить у підпорядкування Міноборони РФ, а командування може направити її до будь-якого підрозділу.

Читайте: У Білорусі почали відкрито вербувати громадян до армії РФ для війни проти України, - СЗРУ

Росіян заманюють до армії під різними приводами

Раніше в РФ уже використовували схожі схеми набору. Росіянам пропонували вакансії охоронців складів Wildberries та Ozon, роботу в Білорусі й Китаї, а також службу нібито як "миротворців". Згодом за такими пропозиціями виявлялося вербування до російської армії.

Нові способи набору з’являються на тлі падіння темпів комплектування військ РФ контрактниками.

За підрахунками експерта німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, за перше півріччя 2026 року до російської армії завербували 172 тис. осіб. Це на 19 тис., або 10%, менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас Кремль, за даними джерел Financial Times, поставив завдання протягом 2026 року набрати до російської армії 409 тис. контрактників.

Читайте також: У Кремлі наказали регіонам набрати 409 тисяч контрактників для війни проти України до кінця року, - FT

Автор: 

москва (1206) вербування (338) війна в Україні (9070)
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Топ коментарі
+5
Пффф, дикуни якісь...не те що в Україні найдемократичнішій країні світу з відкритим кордонами хапають людей з вулиць, тримають днями у катівнях і кидають на бзвп потім в окопи за 20000 грн на місяць, а вони мільйони рублів їм ще обіцяють, дурні які!
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25.08.2026 16:51 Відповісти
+3
А в нас біля метро просто викрадають людей, відчуйте різницю.
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25.08.2026 16:39 Відповісти
+3
Пересічний, тебе взагалі питати не будуть, цкуни запакують і кинуть в окоп в самі гроші рахувати)
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25.08.2026 17:09 Відповісти

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