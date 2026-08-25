У Москві біля метро росіян вербують на війну проти України під виглядом "альтернативної служби"

Біля станцій московського метро почали працювати вербувальники, які пропонують росіянам так звану "альтернативну службу" в армії. Потенційним контрактникам обіцяють службу далеко від фронту, одноразову виплату в 2,3 млн рублів та зарплату від 130 тис. рублів на місяць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські медіа, зокрема й The Moscow Times.

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Обіцяють не відправляти на війну

У рекламних буклетах стверджується, що добровольців нібито не відправлятимуть воювати проти України. Особливо вербувальників цікавлять зв’язківці, IT-фахівці та чоловіки з водійськими правами віком від 18 до 45 років.

Листівки поширює організація "Защитник.рф", яка займається набором росіян до армії з грудня 2024 року. За словами однієї з працівниць рекламної стійки, програма так званої "альтернативної служби" з’явилася близько місяця тому.

Втім, насправді охочим пропонують підписати звичайний військовий контракт з "Африканським корпусом" Міноборони РФ. Вербувальники запевняють, що служити контрактники нібито будуть у підмосковному Наро-Фомінську.

Правозахисники наголошують, що контракту на "альтернативну громадянську службу" в Росії не існує. Після підписання військового контракту людина переходить у підпорядкування Міноборони РФ, а командування може направити її до будь-якого підрозділу.

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Росіян заманюють до армії під різними приводами

Раніше в РФ уже використовували схожі схеми набору. Росіянам пропонували вакансії охоронців складів Wildberries та Ozon, роботу в Білорусі й Китаї, а також службу нібито як "миротворців". Згодом за такими пропозиціями виявлялося вербування до російської армії.

Нові способи набору з’являються на тлі падіння темпів комплектування військ РФ контрактниками.

За підрахунками експерта німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, за перше півріччя 2026 року до російської армії завербували 172 тис. осіб. Це на 19 тис., або 10%, менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас Кремль, за даними джерел Financial Times, поставив завдання протягом 2026 року набрати до російської армії 409 тис. контрактників.

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