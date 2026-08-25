За $5 тысяч пытался переправить военнообязанного в Беларусь: жителя Ривненщины приговорили к 8 годам
Восемь лет лишения свободы получил местный житель, который за 5 тысяч долларов должен был помочь военнообязанному незаконно попасть в Беларусь. Мужчин обнаружили пограничники, когда те двигались в сторону государственной границы.
Об этом сообщили в Дубровицком районном суде Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.
К границе ехал вместе с военнообязанным
Согласно материалам дела, 20 августа 2025 года около 14:00 обвиняемый приехал на мотоцикле в центр села Жадень Сарненского района. Там его ждал военнообязанный.
Вместе они отправились в сторону села Переброды, расположенного недалеко от границы с Беларусью. По дороге мужчин обнаружили пограничники.
За организацию незаконной переправки военнообязанного обвиняемый должен был получить 5 тысяч долларов.
В ходе рассмотрения дела мужчина вину не признал. Он утверждал, что лишь выполнял просьбу знакомой. Прокуратура настаивала, что собранные доказательства подтверждают его причастность к организации незаконного пересечения границы.
Восемь лет лишения свободы и конфискация имущества
Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 332 УК Украины - организация незаконной переправки людей через государственную границу.
Ему назначили восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.
Также осужденному на один год запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
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