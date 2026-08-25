За $5 тисяч намагався переправити військовозобов’язаного до Білорусі: мешканця Рівненщини засудили до 8 років

Вісім років за ґратами отримав місцевий житель, який за 5 тисяч доларів мав допомогти військовозобов’язаному незаконно потрапити до Білорусі. Чоловіків виявили прикордонники, коли вони рухалися в бік державного кордону.

Про це повідомили у Дубровицькому районному суді Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

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До кордону їхав разом із військовозобов’язаним

За матеріалами справи, 20 серпня 2025 року близько 14:00 обвинувачений приїхав мотоциклом до центру села Жадень Сарненського району. Там на нього чекав військовозобов’язаний.

Разом вони вирушили в напрямку села Переброди, розташованого поблизу кордону з Білоруссю. Дорогою чоловіків виявили прикордонники.

За організацію незаконного переправлення військовозобов’язаного обвинувачений мав отримати 5 тисяч доларів.

Під час розгляду справи чоловік вини не визнав. Він стверджував, що лише виконував прохання знайомої. Прокуратура наполягала, що зібрані докази підтверджують його причетність до організації незаконного перетину кордону.

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Вісім років ув’язнення та конфіскація майна

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 332 КК України – організація незаконного переправлення людей через державний кордон.

Йому призначили вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

Також засудженому на один рік заборонили обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

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