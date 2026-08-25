За $5 тисяч намагався переправити військовозобов’язаного до Білорусі: мешканця Рівненщини засудили до 8 років
Вісім років за ґратами отримав місцевий житель, який за 5 тисяч доларів мав допомогти військовозобов’язаному незаконно потрапити до Білорусі. Чоловіків виявили прикордонники, коли вони рухалися в бік державного кордону.
Про це повідомили у Дубровицькому районному суді Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.
До кордону їхав разом із військовозобов’язаним
За матеріалами справи, 20 серпня 2025 року близько 14:00 обвинувачений приїхав мотоциклом до центру села Жадень Сарненського району. Там на нього чекав військовозобов’язаний.
Разом вони вирушили в напрямку села Переброди, розташованого поблизу кордону з Білоруссю. Дорогою чоловіків виявили прикордонники.
За організацію незаконного переправлення військовозобов’язаного обвинувачений мав отримати 5 тисяч доларів.
Під час розгляду справи чоловік вини не визнав. Він стверджував, що лише виконував прохання знайомої. Прокуратура наполягала, що зібрані докази підтверджують його причетність до організації незаконного перетину кордону.
Вісім років ув’язнення та конфіскація майна
Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 332 КК України – організація незаконного переправлення людей через державний кордон.
Йому призначили вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.
Також засудженому на один рік заборонили обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
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