Фіктивні шлюби з жінкою з інвалідністю за $7 тис. організували для ухилянтів у Києві, - поліція. ФОТО

У Києві правоохоронці викрили групу, яка організовувала фіктивні шлюби військовозобов'язаних чоловіків із жінкою з інвалідністю, щоб допомогти їм отримати відстрочку від мобілізації та виїхати за кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують поліція Києва та столична прокуратура.

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"Наречена" була одна для всіх

За даними слідства, схему організували троє уродженців Васильківщини. Вони підшуковували чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, та оформлювали їм шлюб зі своєю спільницею – жінкою з інвалідністю, яка нібито потребувала постійного догляду.

Щоб легенда виглядала правдоподібною, "подружжю" організовували романтичне листування, робили спільні фотографії, змушували купувати обручки та вивчати біографічні дані одне одного.

"Зловмисники гарантували, що таке удаване одруження закінчиться для військовозобов'язаного "медовим місяцем" за кордоном з білетом в один кінець", – зазначили у поліції.

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За "послугу" брали $7 тисяч

Повний супровід оформлення документів коштував клієнтам 7 тисяч доларів. Половину суми організатори отримували в день реєстрації шлюбу, решту – після подання документів на відстрочку.

Одну з учасниць схеми затримали під час передачі другої частини грошей.

Усім чотирьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Трьох підозрюваних суд відправив під варту з правом внесення застави, а жінці, яка укладала фіктивні шлюби, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

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