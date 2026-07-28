За $5 тисяч обіцяв переправити ухилянта до Румунії: організатора схеми взяли під варту. ФОТО

На Буковині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного через державний кордон. За даними слідства, свої послуги він оцінив у 5 тисяч доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби, оперативники Чернівецького прикордонного загону отримали інформацію про підготовку незаконного переправлення громадянина України призовного віку до Румунії поза пунктами пропуску.

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За даними слідства, житель Буковини на власному автомобілі віз клієнта до державного кордону, де мав показати йому подальший маршрут незаконного перетину. Однак дорогою автомобіль зупинили прикордонники, а обох чоловіків затримали.

Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що за організацію незаконного виїзду чоловік заплатив 5 тисяч доларів США. Гроші та автомобіль вилучили як речові докази.

Організатора схеми затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.







Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Операцію провели співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками Управління СБУ в Хмельницькій області, Кам'янець-Подільського районного управління поліції, за силової підтримки спецпідрозділів "Дозор" і "КОРД" та під процесуальним керівництвом Кам'янець-Подільської окружної прокуратури.

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