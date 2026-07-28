За $5 тысяч обещал переправить уклониста в Румынию: организатора схемы взяли под стражу. ФОТО

На Буковине правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в организации незаконной переправки военнообязанного через государственную границу. По данным следствия, он оценил свои услуги в 5 тысяч долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы, оперативники Черновицкого пограничного отряда получили информацию о подготовке незаконной переправки гражданина Украины призывного возраста в Румынию вне пунктов пропуска.

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По данным следствия, житель Буковины на собственном автомобиле вез клиента к государственной границе, где должен был показать ему дальнейший маршрут незаконного пересечения. Однако по дороге автомобиль остановили пограничники, а обоих мужчин задержали.

В ходе следственных действий правоохранители установили, что за организацию незаконного выезда мужчина заплатил 5 тысяч долларов США. Деньги и автомобиль изъяли в качестве вещественных доказательств.

Организатора схемы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.







Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Операцию провели сотрудники Черновицкого пограничного отряда совместно с представителями Управления СБУ в Хмельницкой области, Каменец-Подольского районного управления полиции, при силовой поддержке спецподразделений "Дозор" и "КОРД" и под процессуальным руководством Каменец-Подольской окружной прокуратуры.

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