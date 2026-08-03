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Новости Фото Выезд мужчин за границу
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Фиктивные браки с женщиной-инвалидом за $7 тыс. организовали для уклонистов в Киеве, - полиция. ФОТО

В Киеве правоохранители разоблачили группу, которая организовывала фиктивные браки военнообязанных мужчин с женщиной-инвалидом, чтобы помочь им получить отсрочку от мобилизации и выехать за границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают полиция Киева и столичная прокуратура.

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"Невеста" была одна на всех

По данным следствия, схему организовали трое уроженцев Васильковского района. Они подбирали мужчин, желающих избежать мобилизации, и оформляли им брак со своей сообщницей — женщиной с инвалидностью, которая якобы нуждалась в постоянном уходе.

Чтобы легенда выглядела правдоподобно, "супругам" устраивали романтическую переписку, делали совместные фотографии, заставляли покупать обручальные кольца и изучать биографические данные друг друга.

"Злоумышленники гарантировали, что такой фиктивный брак закончится для военнообязанного "медовым месяцем" за границей с билетом в один конец", - отметили в полиции.



В Киеве раскрыли схему фиктивных браков для незаконного выезда мужчин за границу
В Киеве раскрыли схему фиктивных браков для незаконного выезда мужчин за границу
В Киеве раскрыли схему фиктивных браков для незаконного выезда мужчин за границу
В Киеве раскрыли схему фиктивных браков для незаконного выезда мужчин за границу

Читайте: За $5 тысяч обещал переправить уклониста в Румынию: организатора схемы взяли под стражу. ФОТО

За "услугу" брали $7 тысяч

Полное сопровождение оформления документов обходилось клиентам в 7 тысяч долларов. Половину суммы организаторы получали в день регистрации брака, остальную часть - после подачи документов на отсрочку.

Одну из участниц схемы задержали во время передачи второй части денег.

Всем четырем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Трех подозреваемых суд отправил под стражу с правом внесения залога, а женщине, которая заключала фиктивные браки, избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

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Автор: 

Киев (27182) инвалидность (236) уклонисты (1426)
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Топ комментарии
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1. Як реально можна визначити, фіктивний шлюб чи ні. І в чому полягає його "фіктивність"? У свідоцтві про шлюб так і написано "фіктивний"?
2. В чому в даному випадку полягає "незаконність переправлення осіб через державний кордон"?
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03.08.2026 16:29 Ответить
+5
Також цікавить: на якій підставі суд може визначити "фіктивність" шлюбу?
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03.08.2026 16:30 Ответить
+4
Право тут давно не діє.
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03.08.2026 16:35 Ответить

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